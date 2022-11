Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Queda de foguete Desafio econômico de Lula Hit eleitoral 13º salário VÍDEO: kombi com 5 adultos e 6 crianças pega fogo em posto de combustíveis, no DF Grupo teve que sair correndo de dentro de veículo que era usado para projeto social. Apesar do susto, ninguém se feriu. Por Afonso Ferreira e Walder Galvão, TV Globo e g1 DF

04/11/2022 18h39 Atualizado 04/11/2022

Kombi pega fogo em posto de combustíveis, no DF

Uma kombi com cinco adultos e seis crianças pegou fogo em um posto de combustíveis , em Samambaia , no Distrito Federal. O caso ocorreu no último domingo (30), quando o veículo parou no para abastecer ( veja imagens acima ).

LEIA TAMBÉM:

VÍDEO: carro pega fogo em frente a posto de combustíveis em Samambaia, no DF CRIME: homem ateia fogo em carro de cliente durante abastecimento em posto de combustíveis, no DF

As pessoas saíram às pressas de dentro do veículo, que era usado por um projeto social, e ficou completamente destruído. Apesar do susto, ninguém se feriu.

«O frentista gritou que estava pegando fogo. Descemos, abrimos a porta de trás e seguramos para todo mundo descer. Pedimos para que eles se afastassem, porque o nosso medo era do posto explodir», conta o motorista da Kombi.

Imagens das câmeras de segurança do posto de combustíveis mostram o momento em que as chamas surgem, no motor. Os frentistas se assustaram e correram.

1 de 1 Kombi pega fogo em posto de gasolina, no DF — Foto: Reprodução Kombi pega fogo em posto de gasolina, no DF — Foto: Reprodução

A porta do veículo foi aberta e os ocupantes desceram, correndo para longe do fogo. Um frentista usou um extintor de incêndio para conter as chamas que haviam se espalhado pelo chão porque, segundo o motorista, o combustível se espalhou na hora que os frentistas correram.

Rafael Santana, de 34 anos, o motorista da Kombi, é presidente do Instituto Filhos de Samambaia. Ele usava o veículo para distribuir alimentos para pessoas pobres da região.

'Livramento'

Homem agradece por ter sobrevivo após kombi pegar fogo em posto de gasolina, no DF

Rafael Santana contou ao g1 que ele e os amigos decidiram se reunir, no domingo, para levar as crianças para passear. Durante o trajeto, eles pararam para abastecer, e foi quando o veículo pegou fogo.

Rafael diz que se sente grato por ninguém ter ficado ferido . Evangélico, ele afirma que passou por um «livramento».

O homem, que trabalha com recursos humanos, gravou um vídeo onde conta o que aconteceu e agradece a Deus por todos terem saído ilesos ( assista acima ). No vídeo, Rafael canta uma música religiosa e também pede ajuda para consertar a Kombi que é usada para trabalhos sociais do Instituto Filhos de Samambaia.

«Não deu perda total, mas o motor ficou destruído. Agora, estamos tentando conseguir ajuda para o conserto e para continuar o nosso trabalho», conta.

Veja mais notícias sobre a região no g1 DF .

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com