Vargas tras conversaciones con Washington: Estaré hasta donde llegue Cardenales

Víctor A. Rodríguez | LA PRENSA DE LARA.- El capitán de Cardenales de Lara, Ildemaro Vargas , aseguró que acompañará al equipo hasta donde llegue, ya eso está hablado con los Nacionales de Washington, conjunto al que pertenece en las Grandes Ligas. Las declaraciones fueron ofrecidas a Meridiano.

«Hasta ahora no tengo fecha límite, pero sí sé que me tengo que reportar muy temprano en enero, pero estaré hasta donde llegue el equipo. Es algo que hablé con los Nacionales, ellos quieren que yo juegue varias posiciones y yo les dije que para mejorar tienen que dejarme jugar tranquilo en Venezuela», destacó «Caripito».

Vargas debutó el pasado miércoles con los «pájaros rojos», su primer juego había sido pautado para el martes ante Tigres de Aragua, pero este estuvo suspendido por lluvia , y tuvo su estreno en el estadio Universitario ante los Leones del Caracas que ganaron ese encuentro 12-2.

Junto con Ildemaro, en ese mismo compromiso, también hizo su debut Hernán Pérez , quien llegó vía cambio a Lara desde Aragua.

«Yo creo que he mejorado en muchos aspectos de mi talento gracias a Cardenales de Lara que me dio el chance de convertirme en el pelotero que soy, y para mí entregarlo todo aquí y ayudar al equipo a ganar es lo más importante», analizó el camarero.

Vargas viene de tener su mejor temporada a nivel ofensivo el año pasado, cuando conectó un total de 11 cuadrangulares , espera mantener ese ritmo para la campaña en curso. En esa misma zafra de ensueño para el pelotero oriundo del estado Monagas, también superó el récord para un venezolano en una temporada en la liga en llegar a 27 partidos consecutivos en conectar hits en una temporada.

«La verdad es que me encanta estar aquí, esta es mi casa. Barquisimeto me ha entregado a mí mucho cariño y respeto, por eso le juego como le juego a esa fanaticada. Hemos hablado siempre (con el mánager Carlos Mendoza), él llegó al país y pudimos reunirnos todos como equipo. Yo le dije que estoy para ayudarlo, yo sé que juego segunda base, pero si me necesita en otra posición yo voy a dar lo mejor de mí «, aseguró.

El encuentro de ayer entre Cardenales y Caribes de Anzoátegui quedó suspendido por lluvia, para hoy estarán disputando una doble cartelera en el estadio Alfonso «Chico» Carrasquel.

