Una heroína a lo grande

´Reflect´ el nuevo cortometraje de Disney presenta a su primera protagonista ‘plus size’. Redes Sociales Bianca es una chica joven, rubia y de expresivos ojos verdes que ama el ballet. Con su leotardo negro talla XL y un moño que adorna su cabello, se mueve delicadamente por el salón de baile del estudio en el que practica.

Una sonrisa le cubre el rostro mientras ensaya varios movimientos de ballet y celebra cada uno de ellos al perfeccionarlos, acompañada de música clásica de fondo. Entre pirrouetes, arabesques, attitudes y más, Bianca se desplaza con armonía, sin preocupación alguna con una sonrisa inmensa en su rostro.

Unos aplausos interrumpen su momento de gloria, anunciando el inicio de la clase, y la bailarina es devuelta a la realidad, rodeada de su profesora de baile y sus compañeros. La sonrisa que le adornaba el rostro desaparece y la felicidad es sustituida por duda e inseguridad.

Los bailarines a su alrededor son espigados como varillas, con cuellos y piernas largas, y Bianca no puede evitar sentirse fuera de lugar.

Bianca combate sus inseguridades a través del baile. Redes Sociales Sus inseguridades la acechan y crecen por los comentarios de su maestra quien destaca la diferencia de su físico con el resto de sus compañeros.

En un segundo, la bailarina se encuentra sola nuevamente, pero esta vez, mirándose en el espejo. De golpe los cristales se comienzan a romper y Bianca es sumergida en un mundo en donde solo su reflejo le hace compañía. En ese momento, la bailarina, con las notas de la melodía que le acompaña, baila, logrando que el espejo comience a recomponerse y regresar segura y feliz con el reflejo que tiene frente a sí.

Una heroína ‘plus size’

Reflect es el nuevo cortometraje de la compañía Walt Disney Animation Studios transmitido por su plataforma digital Disney+. El short film de dos minutos, cuenta la historia de Bianca, una bailarina de ballet que lucha contra su propio reflejo superando sus inseguridades y miedos al proyectar su fuerza interior y amor por la danza.

Muchas bailarinas son sometidas a practicar hasta 10 horas diarias, Redes Sociales Los usuarios de la red social TikTok, han comentado sobre lo que Reflect y su protagonista representan para ellos, a su vez compartiendo experiencias similares.

«Yo solía bailar (no exclusivamente ‘ballet’) y experimenté sentimientos similares, ¡así que estoy emocionado al ver esto!», comentó un usuario.

Sobrevivientes y personas que actualmente sufren de trastorno dismórfico corporal han hablado, demostrando lo importante que es para la recuperación y la inclusión verse reflejado en películas como esta.

«Como alguien que ha lidiado y sigue lidiando con esto, es muy reconfortante ver que por fin se representa», ha dicho un usuario de TikTok. Otro publicó: «¡Desearía haber visto esto cuando era más joven! Pero me alegro de que las cosas estén cambiando».

Los seguidores de la producción han catalogado a Bianca como «la Ariel de las personas plus size,» refiriéndose a la nueva versión de La Sirenita donde Halle Bailey, una actriz de tez morena, toma el papel de la protagonista.

Sobre Hillary Bradfield

Hillary Bradfield es una artista de animación y directora de cine de la compañía Walt Disney Animation Studios. La cineasta, quien también trabajó en películas como Encanto y Frozen 2 es la creadora de este nuevo cortometraje de Disney presentado en la segunda temporada de ‘Short Circuit Experimental Films’, en la plataforma de streaming de la compañía, Disney+.

Antes de comenzar el cortometraje, los usuarios de la plataforma conocerán a su creadora. «La idea comenzó pensando en mi propia filosofía del cuerpo. Siento que soy una persona que tiene como principio el body positivity pero al tratarse de algo más personal y de mirarnos a nosotros mismos, esto se vuelve difícil».

DIRECTORA DE CINE. Bradfield explicó que tomar la perspectiva de una bailarina para el cortometraje «parecía algo natural» ya que es habitual para estas personas siempre estar pendientes de su postura y pasar ratos largos mirándose en el espejo.

La directora de cine explicó que esperaba que los espectadores pudieran «sentirse más positivamente sobre sí mismos y cómo se ven» después de ver el corto.

«A veces vas al lugar oscuro para llegar al buen lugar. Y eso hace que el buen lugar sea mucho más hermoso», dijo.

Las dificultades

Desde la pantalla, las bailarinas son vistas como personajes llenas de gracia y una elegancia casi perfecta, y que es siempre admirada. Lo que muchos desconocen, es que la industria del baile, sobre todo el ballet, es uno de los mundos más complejos y que para algunas bailarinas, tiene repercusiones de por vida.

En un artículo publicado por Alisha Coon en el sitio web Dance Australia dancelife.com.au en 2018, la bailarina habló sobre tres de las mayores dificultades que viven las bailarinas.

La primera de ellas es que las bailarinas sienten demasiada presión y tienen problemas para manejar las expectativas, ya sea de los demás o propias. Coon explicó que dos cosas que ha visto que destacan en la personalidad de bailarines es «el perfeccionismo y el deseo de complacer».

Muchas veces, estas personas son presionadas a cumplir expectativas de sus maestros, sus padres, sus compañeros de baile o de ellas mismas. «Cuando combinas la presión que se imponen a sí mismos, junto con la presión percibida (o real) de los maestros y los padres, esto puede ser mucho para las jóvenes bailarinas» dijo.

La segunda dificultad es la comparación y la baja autoestima. «No importa cuán talentosos, inteligentes y aptos físicamente para bailar sean los estudiantes, el tema de la comparación siempre asoma su fea cabeza», expresó Coon. A esto agregó el poder que han tenido las redes sociales para crear «modelos perfectos» lo cual afecta el autoestima de la bailarina si no cumple con dicho estándar.

La tercera dificultad es la imagen corporal. «En una industria en la que te pueden contratar y despedir en función de tu peso y apariencia, no es de extrañar que las bailarinas luchen con su imagen corporal», dijo Alisha.

Por lo general, estas personas suelen criticar su apariencia y peso, sometiéndose a dietas estrictas para poder alcanzar la «el cuerpo perfecto de una bailarina».

«Aquí es donde existen peligros muy reales de que se desarrollen problemas de alimentación desordenada, así como importantes problemas de confianza en uno mismo».

‘Body positivity’ en la pantalla

En los último años, el cine ha traído nuevas películas que abarcan el tema de la imagen corporal para dar una vista positiva y romper la imagen de «la chica perfecta».

Películas como Hairspray, To The Bone, To Be Fat Like Me y más, cuentan las historias de sus protagonistas luchando o superando sus miedos e inseguridades con la imagen corporal.

De esta manera, el cine continúa sumándose a los canales que permiten visibilizar distintas realidades socioculturales.

Y Bianca, desde Reflect, aparece como este personaje de reivindicación que rompe estereotipos claramente criticados, en una sociedad cada vez más abierta y que rechaza la discriminación en cualquier espacio.

