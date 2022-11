Tribunal Supremo de la DC suspende temporalmente militancia de Fuad Chahin por respaldar al Rechazo

Entornointeligente.com /

El exconvencional apoyó el Rechazo de cara al plebiscito constitucional, contraviniendo la opción respaldada por el partido: el Apruebo. Por ello, un grupo de militantes DC presentó una denuncia ante el TS, requiriendo la expulsión de Chahin. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

El Tribunal Supremo (TS) de la Democracia Cristiana (DC) suspendió el jueves la militancia del exconvencional Fuad Chahin por un periodo de 60 días. Esto, porque Chahin apoyó públicamente el Rechazo de cara al plebiscito constitucional, contraviniendo a la opción respaldada por el partido: el Apruebo.

Recordemos que un grupo de militantes DC presentó una denuncia ante el TS, requiriendo la expulsión de Chahin por «contravenir la disciplina partidaria».

«Se acoge la solicitud de suspensión de los derechos de militante del camarada Fuad Chahin Valenzuela por un periodo de 60 días hábiles prorrogables, conforme lo prescribe el artículo 2º literal d) del Reglamento de Procedimientos de los Tribunales Partidarios», señala el fallo del TS, reveló La Tercera .

El TS dio al expresidente de la DC un plazo de 10 días hábiles, desde la notificación del fallo, para que presente descargos y/o antecedentes y medios probatorios.

Respuesta de Chahin El exdiputado señaló al citado medio que la decisión del TS «es bastante esperable, yo he dicho que hace rato no existe este TS, no tiene ninguna legitimidad, no está legalmente constituido».

«Tal como lo han señalado los mismos miembros que han renunciado últimamente, actúa completamente al margen de la ley y de los estatutos, como una especie de sicarios de la conducción política de turno, como una especie de policía política», añadió Chahin.

«Lo hacen porque mañana (viernes) vence el plazo para inscribirse como candidato al Consejo Nacional y me habían pedido que me inscribiera. Saben que gano como primera mayoría, por eso no quieren que compita», afirmó el extimonel DC.

Por último, señaló que «no sé si vale la pena iniciar las acciones legales correspondientes y también recurrir ante la justicia, porque un partido que no resguarda el más mínimo estado de derecho interno, la verdad es que es un partido que está en una decadencia total y absoluta».

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com