Presidente do MDB descarta 'alinhamento automático' e condiciona participação da sigla na transição à reforma tributária Baleia Rossi pediu comprometimento com pautas de interesse do partido. Ele afirmou não querer relação fisiológica com governo eleito. Por Luiz Felipe Barbiéri, g1 — Brasília

04/11/2022 16h25 Atualizado 04/11/2022

O presidente nacional do MDB , Baleia Rossi , disse nesta sexta-feira (4) ao g1 que «não há alinhamento automático» do partido ao governo eleito e que a participação na transição depende de comprometimento da nova gestão com projetos de interesse da sigla, como a reforma tributária.

«Não há alinhamento automático. Há uma disposição de colaboração, mas dentro de uma agenda para o Brasil. Por exemplo, a reforma tributária. Outros projetos relevantes. Não queremos relação fisiológica», afirmou Baleia.

Durante a campanha, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ), prometeu uma «reforma tributária solidária, justa e sustentável, que simplifique tributos e em que os pobres paguem menos e os ricos paguem mais».

O MDB lançou a candidatura de Simone Tebet à Presidência da República. Ela terminou em terceiro lugar com 4,9 milhões de votos (4,16%). Após o 1º turno, anunciou apoio a Lula e o ajudou ao longo da campanha petista do 2º turno.

Nesta semana, o PT cedeu uma vaga ao MDB na equipe de transição. Integrantes do partido avaliam que Tebet deve participar da transição pelo papel que desempenhou a favor de Lula na reta final das eleições.

O presidente nacional do MDB disse que vai se reunir com Gleisi Hoffmann, presidente do PT, na segunda (7) ou terça-feira (8) e depois consultar o partido sobre quem será indicado à vaga.

Transição

O PT e outros integrantes da coligação que venceu com Lula a eleição presidencial definiu o formato para a equipe de transição para o terceiro mandato do petista.

Gleisi e outros líderes das legendas aliadas definiram a divisão para os 50 nomes a que o futuro governo Lula tem direito.

Serão 12 nomes políticos e 38 técnicos para a equipe de transição. A ideia é que cada um dos políticos coordene um grupo temático, e os técnicos ficam vinculados a essas áreas.

Alguns nomes foram escolhidos pelos partidos e estão quase certos como integrantes da equipe. São eles:

José Luiz Penna (PV) Jefferson Coriteac (Solidariedade) Daniel Tourinho (Agir) Wolney Queiroz (PDT) Felipe Espírito Santo (Pros)

