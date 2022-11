Portugal – o país que tanto orgulha quem nos governa

Entornointeligente.com /

De acordo com o último relatório publicado pelo Observatório Nacional da Luta contra a Pobreza 1,6 milhões de portugueses vive com menos de 540€/mês – situação que é particularmente visível nas escolas e reflete-se nos milhares de alunos que precisam de apoio económico.

São quase 2 milhões de pobres em Portugal, sem os apoios sociais, seriam 4,4 milhões de pobres no país – um país supostamente desenvolvido, empobrece a cada ano ou talvez a cada dia.

De entre as muitas informações disponíveis, que nos deixam a cada parágrafo mais angustiados, importa frisar que:

38,2% dos agregados familiares constituídos por um adulto com crianças dependentes e 33,2% dos agregados familiares com dois adultos com três ou mais crianças dependentes encontram-se em risco de pobreza ou exclusão social – as famílias com crianças estão cada vez mais a passar dificuldades – há crianças que só se alimentam nas escolas – hoje em dia, sustentar uma criança é um peso bastante significativo no orçamento das famílias; Entre 2019 e 2021 a privação material e social severa entre a população sénior aumentou 33% – outro dado que nos deve deixar demasiado preocupados, os mais velhos, passam cada vez mais dificuldades e muitos ainda têm de despender dos poucos rendimentos que têm para ajudar filhos e netos; Portugal é o Estado-membro com maior variação anual do risco de pobreza entre Trabalhadores por Conta de Outrem – ter trabalho hoje, em Portugal, não significa não ser pobre.

Em 2021 verificou-se o maior aumento anual do risco de pobreza ou exclusão social verificado em Portugal desde 2005. Com o regresso da guerra à Europa e com a crise inflacionista, que está num crescendo descontrolado, 2022 é um ano marcado pelo agudizar de uma crise económica e social.

Dados recentes do INE sobre o Índice de preços no consumidor, demonstram que entre agosto de 2021 e o período homólogo de 2022 os preços no consumidor aumentaram 9%. A maior variação ocorreu ao nível dos preços dos restaurantes e hotéis (+16%), seguido dos preços da habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis (+ 15%) e dos produtos alimentares (+15%). Os transportes, outra área essencial para a vida quotidiana da população, tiveram um aumento de 10% face ao período homólogo de 2021 – o preço que se paga, hoje, por um litro de gasóleo ou gasolina é absolutamente imoral.

Estes dados demonstram a fragilidade vivida pela generalidade dos portugueses, a que infelizmente, poucos serão exceção.

O Conselho de Finanças Públicas, anunciou que as perspetivas de crescimento dos próximos anos continuam abaixo dos 2%. Isto demonstra que a economia vai continuar a marcar passo, vai continuar a crescer muito menos do que os seus concorrentes diretos e, portanto, vai continuar a afundar-se no ranking dos países em termos de riqueza per capita.

Em 2015 ocupávamos o 18.º lugar do ranking dos países em termos de riqueza per capita, neste momento, estamos a caminho de sermos o 22.º e se continuarmos com estas perspetivas abaixo dos 2%, vamos continuar próximos da estagnação e a empobrecer cada vez mais.

O Governo parece estar em constante negação, ouvimos constantemente as palavras crescimento e desenvolvimento – quando se tem uma perspetiva de receção na Alemanha, por cá, consta que não chegará – nem os mais distraídos acreditarão.

O Governo aprovou, já no último trimestre do ano, depois de muita pressão, um conjunto de medidas de apoio ao rendimento das famílias, procurando assim responder à inflação e ao aumento do custo de vida que se fazem sentir no país.

Um conjunto de medidas que chegam tarde e que é mais um instrumento de propaganda do que um verdadeiro apoio, quer para as famílias, quer para as empresas. As medidas de apoio às famílias, não são para todos os portugueses, se esse fosse o objetivo, então teríamos visto aprovadas medidas, como por exemplo, a redução do IVA para 6% de forma transversal à fatura de eletricidade, independentemente dos consumos, a redução do IVA para 6% da fatura do gás natural ao invés de se manter nos 23% ou até a redução do IVA para 0% nos bens de primeira necessidade.

Por cá os problemas mantêm-se e estão identificados – estagnação económica nos últimos 20 anos (não esquecer que o Partido Socialista governou nos últimos 27 anos, durante 20 anos), a falta de competitividade e a baixa produtividade da economia portuguesa, as desigualdades sociais cada vez mais agudizadas e o desinvestimento total nas áreas da educação e saúde – áreas determinantes para o desenvolvimento do País e que foram completamente destratadas pelo Partido Socialista – ou Portugal responde de facto a este conjunto de desafios, ou estaremos cada vez mais na cauda da Europa.

