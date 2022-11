Ministro da Casa Civil nomeia Alckmin e oficializa início da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula

Entornointeligente.com /

04/11/2022 02h59 Atualizado 04/11/2022

1 de 3 Alckmin — Foto: reprodução Alckmin — Foto: reprodução

A transição do governo Jair Bolsonaro (PL) para o governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ), começou oficialmente na madrugada desta sexta-feira (4). O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira , nomeou o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin ( PSB ), para o Cargo Especial de Transição Governamental.

A nomeação de Alckmin foi publicada na edição desta sexta do «Diário Oficial da União (DOU).

2 de 3 Nomeação de Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, para o Cargo Especial de Transição Governamental — Foto: Reprodução / DOU Nomeação de Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, para o Cargo Especial de Transição Governamental — Foto: Reprodução / DOU

Na quinta (3), Alckmin se encontrou no Palácio do Planalto com o ministro Ciro Nogueira para a primeira reunião sobre a transição. Alckmin foi escolhido por Lula para coordenar a equipe de transição. Ciro, por sua vez, chefia os trabalhos pelo lado do governo Bolsonaro.

Na manhã desta sexta, o presidente eleito Lula publicou em uma rede social a imagem com a nomeação de Alckmin.

«Bom dia. Vamos trabalhando na transição para um futuro melhor para todos», publicou o presidente eleito.

Alckmin se reúne com Ciro Nogueira no Planalto e diz que transição já começou

Ao chegar ao Planalto nesta quinta, o vice-presidente eleito estava acompanhado da presidente do PT, Gleisi Hoffmann , e do coordenador do plano de governo de Lula, Aloizio Mercadante . Alckmin disse que a conversa foi «bastante proveitosa» e reforçou, em mais de uma oportunidade durante entrevista, que a «transição já começou».

De acordo com Alckmin, a equipe da transição vai trabalhar no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília. «Amanhã [sexta-feira, 4], a Gleisi e o Mercadante vão lá fazer uma visita, e nós deveremos começar a partir de segunda-feira [7]», disse Alckmin.

A legislação dá ao presidente eleito o direito de formar uma equipe de transição, com 50 cargos à disposição, para ter acesso aos dados da administração pública e preparar as primeiras medidas do novo governo.

O vice-presidente eleito não quis antecipar nomes que vão compor a equipe de transição. Disse, porém, que eles virão de partidos que compuseram a coligação de Lula nas eleições.

Alckmin afirmou que nomes do MDB e do PDT, que aderiram à candidatura de Lula no segundo turno, também devem fazer indicações para a equipe de transição. Ele não descartou a participação de nomes de partidos de centro.

«A partir de segunda-feira, depois da reunião com o presidente Lula, a gente começa a divulgar os nomes da transição», declarou.

Bolsonaro não pretende se envolver diretamente na transição. Ele levou dois dias para se manifestar sobre o resultado da eleição, não parabenizou Lula e disse apenas que cumprirá a Constituição . Coube a Nogueira informar que o presidente o autorizou a seguir a lei e dar início ao processo de transição.

3 de 3 Geraldo Alckmin, ao lado de Gleisi Hoffmann e Aloizio Mercadante, após primeira reunião com Ciro Nogueira no Planalto. — Foto: Guilherme Mazui / g1 Geraldo Alckmin, ao lado de Gleisi Hoffmann e Aloizio Mercadante, após primeira reunião com Ciro Nogueira no Planalto. — Foto: Guilherme Mazui / g1

Equipe de transição

O PT e outros integrantes da coligação que venceu com Lula a eleição presidencial definiu o formato para a equipe de transição para o terceiro mandato do petista.

Gleisi Hoffmann, presidente do partido, e outros líderes de legendas aliadas definiram a divisão para os 50 nomes a que o futuro governo Lula tem direito para o grupo.

Serão 12 nomes políticos e 38 técnicos para a equipe de transição. A ideia é que cada um dos políticos coordene um grupo temático, e os técnicos ficam vinculados a essas áreas.

Alguns nomes foram escolhidos pelos partidos e estão quase certos como integrantes da equipe. São eles:

José Luiz Penna (PV) Jefferson Coriteac (Solidariedade) Daniel Tourinho (Agir) Wolney Queiroz (PDT) Felipe Espírito Santo (Pros)

Orçamento

Mais cedo, Alckmin esteve no Congresso Nacional , onde se reuniu com o relator do Orçamento, Marcelo Castro (MDB-PI), e o senador eleito Wellington Dias (PT-PI) para discutir a adequação do Orçamento de 2023 a promessas de campanha de Lula.

Após o encontro, eles anunciaram que vão propor aos presidentes da Câmara e do Senado a aprovação de um projeto para retirar do teto de gastos as despesas com ações consideradas por eles como «inadiáveis» e para as quais não há recursos suficientes previstos para o ano que vem.

Dias foi escalado por Lula para coordenar a negociação em torno do Orçamento que pode ser aprovado ainda este ano por deputados e senadores.

Um levantamento do g1 mostra que a conta para cumprir as promessas de Lula gira em torno de R$ 175 bilhões, que precisarão ser contemplados na peça orçamentária.

A medida serviria para, entre outras finalidades, garantir o Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023. A manutenção do benefício nesse valor foi uma das promessas de Lula durante a campanha eleitoral.

