Lula abriu vantagem de 6,2 milhões de votos nos pequenos municípios; Bolsonaro de 4,1 milhão nas cidades médias Nos grandes centros, com mais de 1 milhão de eleitores, candidatos ficaram praticamente empatados, com liderança de apenas 114 mil votos para o petista Por Fábio Vasconcellos, g1

04/11/2022 00h01 Atualizado 04/11/2022

1 de 1 Bolsonaro e Lula – apuração dos votos no segundo turno — Foto: Bruna Prado, Pool/AP; Andre Penner/AP Bolsonaro e Lula – apuração dos votos no segundo turno — Foto: Bruna Prado, Pool/AP; Andre Penner/AP

A distribuição dos votos no segundo turno de 2022 mostra que a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou principalmente por uma ampla vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL) em cidades com menos de 50 mil eleitores. Nesses municípios, o petista recebeu 6,2 milhões de votos a mais que o adversário.

As cidades com até 24 mil eleitores deram 4,7 milhões de votos de vantagem para Lula. Nesses municípios, o presidente eleito obteve 57,9% dos votos contra 42,1% do candidato do PL, uma diferença de 16 pontos percentuais.

Já no grupo de municípios com 25 mil a 49 mil eleitores, o petista teve uma vantagem de 1,4 milhão votos. Lula ficou com 55% dos votos nessas cidades, enquanto Bolsonaro, 45%.

A margem de Lula foi reduzida pelo desempenho de Bolsonaro nas cidades médias. O petista perdeu nos municípios com 50 mil a 999 mil eleitores, que deram uma vantagem para Bolsonaro de 4,1 milhões de votos.

A maior vantagem do candidato do PL sobre o petista foi na faixa de cidades com 300 mil a 499 mil eleitores. Nesse grupo, Bolsonaro teve 56% dos votos contra 44% de Lula.

Nas grandes cidades, ou seja, naquelas com mais de 1 milhão de eleitores, Lula e Bolsonaro praticamente terminaram empatados. O petista obteve 11,3 milhões de votos (50,3%) contra 11,2 milhões de Bolsonaro (49,7%). A pequena diferença deu a Lula 114 mil votos de frente.

Quando comparadas, as duas frentes obtidas pelos dois candidatos terminaram com a vantagem de 2,1 milhão de votos para Lula, o que garantiu a sua vitória. O petista terminou com 60 milhões de votos contra 58 milhões de Bolsonaro.

