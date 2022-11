Luis Segura y Tatico Henríquez reinan en Gala por la Constitución 2022

Entornointeligente.com /

Con marcado sentimiento a la dominicanidad, el Tribunal Constitucional (TC) realizó su Gala por la Constitución 2022, con un espectáculo que rindió homenaje al merengue típico y la bachata a través de dos icónicos exponentes de esos ritmos: Luis Segura y Tatico Henríquez (fallecido).

La sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito se convirtió en un llamativo escenario con atractivas imágenes que representaban la idiosincrasia dominicana, plasmada en casas típicas dominicanas, la flor de cayena y otros elementos de nuestra cultura y sus campos, mientras Krisspy, Yleana Reynoso y Héctor Acosta –El Torito–, y Miguel The Voice cautivaron a los presentes interpretando canciones de los homenajeados.

Los temas más emblemáticos de Tatico Henríquez y Luis Segura contagiaron a los presentes en una noche cargada de emociones, y muchos de los presentes disfrutaron al máximo cantando a coro fragmentos de sus canciones preferidas.

Entre los temas interpretados están: «Las siete pasadas», de Tatico Henríque, «Recordando a Tatico», de Bartolo Alvarado (El Cieguito de Nagua), «La balacera», «Homenaje a Bolo», «Recuerdo a Ramona», de Tatico Henríquez; «Yo no culpo a nadie».

De Luis Segura; «Vida mía, no me celes tanto», «Como yo», «Cariñito de mi vida», «Pena» y no podía faltar «Vuelve», una de las más aclamadas por el público, sobre todo porque el propio Luis Segura subió al escenario a cantarla.

Previo al inicio del espectáculo, que se efectuó a propósito del décimo aniversario del TC y el 178 aniversario de la proclamación de la carta magna, el magistrado presidente Milton Ray Guevara dijo que «la historia de esos géneros de la música dominicana no puede ser contada sin mencionar, en actitud honradora, estos nombres ilustres», refiriéndose a Tatico Henríquez y Luis Segura.

A ellos se les entregó un reconocimiento (en el caso de Henríquez, a su viuda e hijo), en compañía del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury.

Con esta gala, el TC dio inicio al Mes de la Constitución, programa que realiza en noviembre de cada año para conmemorar el aniversario de la proclamación de la Constitución dominicana.

La comisión organizadora del Mes de la Constitución es coordinada por el magistrado Castellanos Khoury e integrada por los magistrados Miguel Valera Montero, José Alejandro Vargas Guerrero y la magistrada Eunisis Vásquez Acosta.

