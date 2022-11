Lucro do BPI sobe 18% para 286 milhões até setembro

Entornointeligente.com /

O BPI registou um lucro consolidado de 286 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, um valor que traduz uma melhoria de 18% face ao mesmo período do ano passado. A atividade em Portugal contribuiu com 159 milhões, mais 25% em comparação ao período homólogo.

