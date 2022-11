Lewandowski é cotado para dois ministérios ou embaixada do Brasil em Portugal

Entornointeligente.com /

04/11/2022 13h57 Atualizado 04/11/2022

1 de 1 O ministro Ricardo Lewandowski durante sessão no plenário do STF em dezembro de 2021 — Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF O ministro Ricardo Lewandowski durante sessão no plenário do STF em dezembro de 2021 — Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski está cotado para assumir um ministério de Lula em 2023, segundo petistas disseram ao blog . As pastas ventiladas são Defesa e Justiça.

Lewandowski se aposentará em maio de 2023 ao atingir 75 anos – idade limite para membros do Tribunal, segundo a Constituição. Ele poderia antecipar sua saída para compor o governo.

De acordo com a comentarista da GloboNews Eliane Cantanhêde, um dos lugares que Lewandowski gostaria de ocupar é a embaixada brasileira em Lisboa, capital de Portugal.

A decisão de Lewandowski, caso antecipe sua aposentadoria, ajudaria na composição dos ministérios de Lula ( PT ). Além disso, faria o presidente eleito iniciar seu mandato com uma indicação para o Supremo.

Lula indicou o então desembargador de Justiça em São Paulo Ricardo Lewandowski para uma vaga no STF em fevereiro de 2006 – ele substituiu Carlos Velloso.

Nascido no Rio de Janeiro em 1948, Lewandowski é professor de Direito da Universidade de São Paulo. Antes de ir para o Supremo, foi por sete anos juiz e, por nove, desembargador. Presidiu o STF de 2014 a 2016, período que englobou o impeachment de Dilma Rousseff (PT).

Além dele, está prevista outra aposentadoria por idade no STF ao longo do terceiro mandato de Lula, que vai até 2026: Rosa Weber , prevista para outubro de 2023.

