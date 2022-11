Indígena de Yalve Sanga encontró paquetes con dólares y en la comisaría le dijeron que eran falsos

Entornointeligente.com /

El estadio Villa Alegre fue inaugurado con la final de la Copa Paraguay entre Nacional y Sportivo Ameliano, dos equipos con diferentes presentes en el campeonato Clausura, donde los tricolores pelean por el título y los de Barrio Jara por no descender.

Fue la academia el que comenzó queriendo ser el dueño del partido en la primera etapa. Gustavo Caballero, a los 4 minutos, fue el primero que intentó con un remate desde fuera del área, el balón se fue lejos del arco. Tres minutos después el que intentó fue Bruera con un cabezazo que fue controlado por Cristóforo.

Ameliano avisó a los 10 minutos con una jugada de Alejandro Samudio que dejó atrás a Ibarrola, llegó hasta el área y después de una serie de rebotes, los de la academia pudieron sacar.

Posteriormente se vinieron varias jugadas que cortaron el desarrollo del partido. Fueron muchas las faltas que se produjeron en el campo de juego y Mario Díaz de Vivar comenzó a repartir las amonestaciones. Luego de mucho tiempo el que llegó fue Ameliano con un cabezazo de Danguina que pegó en el travesaño.

Nacional tuvo que realizar un cambio rápido por la lesión de Wilson Ibarrola. Claudio Núñez fue el que ingresó y allí la academia perdió un poco de fuerza por la izquierda en ataque. A los 35 minutos hubo una gran jugada colectiva de Ameliano, Arce cedió de taco el balón a Sanguina y este habilitó a Elías Sarquis que sacó un remate cruzado por la izquierda que venció a Santiago Rojas y se convirtió en el primero del partido.

El primer tiempo se fue con la victoria parcial de Ameliano, pero antes hubo una interrupción por el corte de energía de dos torres del estadio. La luz volvió de manera rápida y Abel Paredes, por doble amonestación, dejaba a su equipo con uno menos.

El segundo tiempo fue todo de Nacional. David Fleitas ingresó para reforzar el ataque, mientras que Ángel Arce fue la apuesta de Pumpido para volver a formar la línea de cuatro en el fondo. Ameliano se defendió de buena forma a pesar que Nacional se venía con todo.

La academia comenzó a llegar, a veces sin ideas hasta el arco de Ameliano. Los defensores estaban bien ubicados y controlando a Bruera por arriba, además, Cristóforo estaba atajando de buena forma.

En una jugada en la que estaba saliendo Ameliano del fondo, se equivocó la defensa y Nacional apuró para recuperar, el balón llegó hasta Facundo Bruera que, con golpe de cabeza, venció a Cristóforo para el empate de los tricolores.

Nacional no pudo después llegar al segundo, estuvo cerca en algunas jugadas, pero no podía ser preciso. Orlando Gaona Lugo ya era uno menos porque estaba lesionado y no podía salir porque Pedro Sarabia ya hizo los tres cambios permitidos en el torneo.

El partido ya no tuvo goles y la definición se vino a través de la definición de los penales. Allí fue más efectivo el Sportivo Ameliano que ganó 4-3 y ganó la Copa Paraguay para jugar el próximo año la Copa Sudamericana.

Ficha Técnica

Estadio: Villa Alegre de Encarnación. Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar. Cuarto Árbitro: Carlos P. Benítez. VAR: Fernando López. AVAR: Rodney Aquino. Árbitro soporte: Éber Aquino.

Nacional: Santiago Rojas; Juan Franco, Rolando García Guerreño, Miguel Jacquet y Wilson Ibarrola (23′ Claudio Núñez); Orlando Gaona Lugo, Rubén Darío Ríos (73′ Carlos Arrúa), Jordan Santacruz y Gustavo Caballero (45′ David Fleitas); Danilo Santacruz y Facundo Bruera. DT: Pedro Sarabia.

Sportivo Ameliano: Federico Cristóforo; Ramón Coronel, Inocencio Velázquez, Hugo Benítez y Abel Paredes; Alejandro Samudio (95′ Pablo Zeballos), Edgar Zaracho, Fredderick Alfonso (72′ Cristian Gaitán) y Elías Sarquis (45′ Ángel Arce); Alex Arce y Jorge Sanguina. DT: Juan Pablo Pumpido.

Goles: 35′ Elías Sarquis (SA), 55′ Facundo Bruera (N)

Amonestados: 15′ Gustavo Caballero (N), 19′ y 46′ (1) Abel Paredes (SA), 19′ Orlando Gaona Lugo (N), 27′ Rolando García Guerreño (N), 60′ Miguel Jacquet (N), 65′ Marcelo Palau (N), 67′ Facundo Bruera (N), 69′ David Fleitas (N)

Expulsado: 46′ (1) Abel Paredes (SA), 95′ Alejandro Samudio (SA)

Penales: Cristian Gaitán (SA), afuera. Danilo Santacruz (N), gol. Alex Arce (SA), gol. Carlos Arrúa (N), gol. Edgar Zaracho (SA), gol. Facundo Bruera (N), gol. Pablo Zeballos (SA), gol. Santiago Rojas (N), atajó Cristóforo. Jorge Sanguina (SA), gol. Juan Franco, afuera.

