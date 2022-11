Indígena de Yalve Sanga encontró paquetes con dólares y en la comisaría le dijeron que eran falsos

Entornointeligente.com /

En la lista de viajes figura Fernando Machuca, director de Tránsito de la Municipalidad de Asunción, con un viático de G. 4.708.754. Él viajó a Madrid, España, para participar de la 45° Edición del Programa Iberoamericano de formación Municipal de la UCCI, del 20 al 24 de junio pasado.

Machuca respondió a ABC que se trató del único viaje que realizó. Aseguró que resultado de este viaje en particular es la incorporación en el nuevo Reglamento General de Tránsito , del concepto de Transporte Alternativo Multimodal, que se refiere a bicicletas eléctricas , biciclos en general eléctricos y otras formas de movilidad sustentable.

Machuca agregó que también influyó en la obtención del plan maestro de tránsito próximo a tener. «A más de ser contrapartida del proyecto Koika, segunda etapa, equipamiento semafórico de 76 cruces , tiene un apéndice que pretende reconvertir el transporte público, migrando hacia electromovilidad», indicó.

Directora de la Municipalidad de Asunción viajó a Brasil Asimismo, la ingeniera Cinthia Guerreño, directora general de Gestión Ambiental, viajó a San Pablo, Brasil del 27 de setiembre al 29 de setiembre y aparece en la lista de viáticos con un monto de G. 1.162.779 . Al solicitarle su informe, remitió un link de la página web de la Municipalidad de Asunción.

En el link se hace una explicación sobre los recursos naturales que tiene Asunción y finamente habla de los objetivos de la reunión en la que participó.

«Esta tercera Reunión del Comité Sectorial de Ciudades Sostenibles y Resilientes tiene como objetivo promover el diálogo en torno a las acciones y buenas prácticas desarrolladas por parte de las ciudades iberoamericanas en el ámbito de la sostenibilidad, teniendo en cuenta el desafío de hacer las ciudades más verdes y resilientes «, dicta parte del texto.

«Así mismo busca promover propuestas y soluciones a los desafíos comunes que están en la agenda de las ciudades hacia un futuro más sostenible», manifiesta el escrito.

Informe está en la municipalidad, dice exdirector Por su parte , Fernando Ojeda Cáceres , quien viajó a Brasil, dijo que lo hizo como «director general de relaciones interinstitucionales y cooperación externa, cargo que ocupaba en ese momento». Fue al Congreso Smart city Expo Curitiba.

Al requerirle su informe, Ojeda respondió que «existe un informe presentado por la dirección, de las reuniones mantenidas y trabajo realizado, que obra en la municipalidad». Recordó que actualmente ya no ocupa el cargo, habiendo renunciado en abril pasado.

Ojeda figura en la lista de pasajes con un monto de G. 7.863.797 y en la lista de viáticos, con un monto de G. 3.091.141.

Concejal alega que no retiró viático Otro de los que respondió sobre su viaje al exterior fue el concejal José Alvarenga (ANR). «Yo hice solo un viaje a Colombia y no retiré viático. Gasté G. 3 millones de mis recursos allá y el viático era solo G. 900 mil , entonces no retiré», aseguró.

Según la lista, se gastaron G. 10.753.593 en el boleto de avión de Alvarega.

Los contribuyentes asuncenos han pagado este 2022 , hasta setiembre, 39 viajes de concejales , directores y funcionarios de la Municipalidad de Asunción. A esto se suman los ya conocidos viajes que se han realizado en el mes de octubre.

Por una parte se gastaron G. 178.045.528 solo en viáticos. Por otra parte se gastaron G. 141.523.526 en compra de tíckets de avión a destinos como España, Estados Unidos, Colombia, Corea, Brasil, Argentina y Uruguay. En total, se han gastado G. 319.569.054 en pasajes y viáticos.

