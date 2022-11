El Gobierno valenciano ofrece 65,8 millones para que VW haga la planta de baterías de Sagunto

Entornointeligente.com /

El Gobierno valenciano no quiere oír ni hablar de la posibilidad de que el grupo Volkswagen finalmente no haga la planta de baterías para coches eléctricos de Sagunto, un proyecto que conllevará la creación de 3.000 puestos de trabajo directos y otros 12.000 indirectos . Por ello, el Gobierno presidido por Ximo Puig destinará 65,8 millones del presupuesto de 2023 a la construcción de infraestructura, la compra de suelo empresarial y actividades formativas en Sagunto para tratar de convencer al consorcio alemán, el cual a día de hoy todavía no ha confirmado que vaya a hacer la factoría.

«Estamos para que el proyecto salga adelante, llegaremos hasta el límite de la ayuda que podamos dar», aseguran fuentes de la Generalitat valenciana a CincoDías , que no descartan la posibilidad de aumentar aún más esta cantidad. En esos 65,8 millones se encuentran diversas partidas. Según las cuentas de la Generalitat, hay una línea de 3,8 millones que se dedicará a la formación de trabajadores en la planta de baterías; mientras que otros cinco millones se usarán para la compra de una parcela en el parque industrial de Sagunto, donde se ubicará un training center orientado a la formación de jóvenes en el ensamblaje de baterías.

Además, el Gobierno valenciano transferirá 12 millones a Espais Econòmics Empresariales (EEE) , que es la empresa del parque empresarial de Sagunto, para costear parte de la construcción de infraestructuras necesarias como acometidas eléctricas y de agua, adecuación de accesos o preparación de parcelas.

A su vez, la Generalitat realizará un préstamo de 25 millones a EEE para «hacer frente a necesidades de liquidez inmediatas dada la dada la rápida evolución de la puesta en marcha del parque», según se especifica en el presupuesto, a los que se sumarán otros 25 millones que pondrá Sepides (que pertenece a la Sepi, gestionada por el Gobierno central, por lo que no se incluye en la suma de los 65,8 millones). Por último, la Generalitat contempla otros 20 millones para la construcción de una nueva estación depuradora en Parc Sagunt II (donde se levantará la planta), la cual dará servicio a la gigafactoría, pero también a otras empresas y localidades del entorno.

Las dudas de Volkswagen El pasado 20 de octubre, el consorcio alemán hizo públicas sus dudas acerca de si seguir adelante con la construcción de la planta de baterías si no recibía más dinero del Perte del coche eléctrico. Finalmente, pocos días después, el Ejecutivo publicó la resolución definitiva del Perte, en la que más que duplicó la cantidad asignada a VW , hasta los 397,3 millones de euros.

A pesar de ello, el CEO de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, indicó este jueves en un desayuno informativo celebrado en Madrid que el dinero del Perte «no es suficiente» y que es necesario «buscar soluciones» alternativas , como los mencionados 65,8 millones que pondrá la Generalitat valenciana. Fuentes cercanas a las negociaciones entre la empresa y las administraciones públicas indican a este periódico que, además, VW podría llegar a verse beneficiado de los fondos FEDER (Fondos Europeos de Desarrollo Regional), aunque esta es una vía que «hay que ver cómo se articula».

Por su parte, desde el ayuntamiento de Sagunto afirman a este periódico que no participan de las conversaciones con Volkswagen y que están a disposición de la Generalitat para facilitar la instalación de la planta.

Al grupo alemán le quedan pocos días para comunicar su decisión final sobre la fábrica de baterías, ya que el próximo 9 de noviembre se acaba el plazo para que las empresas que participan del Perte digan al Gobierno si siguen o no adelante con sus respectivos proyectos. Después, el 16 de noviembre, las compañías beneficiadas deberán de presentar avales por el 90% de la subvención recibida.

Presentación del proyecto en mayo El pasado mes de mayo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue al acto de presentación del proyecto de la gigafactoría, el cual fue presidido por el entonces CEO del grupo alemán, Herbert Diess ( desde septiembre ocupa ese puesto Oliver Blume ). En ese acto, el consorcio reveló que, junto a sus socios del ‘Future: Fast Forward’ , movilizará una inversión de 10.000 millones para la electrificación de la producción del grupo en España, que abacará no solo el ensamblaje de baterías, sino también la producción de coches eléctricos en las fábricas de Landaben (Navarra) y Martorell (Barcelona).

«No existe ahora mismo un proyecto de esta magnitud que refleje mejor nuestras prioridades en España», había dicho Sánchez durante la presentación del proyecto.

LINK ORIGINAL: Cinco Dias

