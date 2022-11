El chavismo llegó a Valle Verde solo para «tomarse fotos»

Entornointeligente.com /

Luego de la tragedia registrada en el sector Valle Verde de Puerto La Cruz, los vecinos afectados denunciaron que reciben a medias la «ayuda gubernamental» provista por el alcalde chavista Nelson Moreno y los distintos cuerpos de seguridad.

Javier A. Guaipo // Corresponsalía lapatilla.com

El lugareño Roger Alcántara criticó que las autoridades solamente suben a la parte más crítica de la calle Fermín Toro a tomarse fotos, dar un par de órdenes y luego se van.

«Ayer dijeron que regresaban a las 5:30 am de hoy y llegaron a las 9:00 am. Nosotros los vecinos fuimos los únicos que nos quedamos toda la noche trabajando para medio despejar el área y hoy llegaron mandando a desalojar. Entonces los créditos de la labor son para ellos y las cosas no son así», expresó.

Alcántara reiteró el llamado a los entes gubernamentales a que haya más y mejor asistencia a la comunidad. «Mandaron tres cuchillas y solo una estaba trabajando porque las otras dos no tenían gasoil. Eso no es justo», agregó.

El vecino indicó que tampoco habían recibido alimentos o agua por parte de las autoridades, a pesar de que muchos quedaron prácticamente sin nada.

«Hasta el momento lo que hemos hecho es ir a casas de familiares a comer y medio asearnos. Pero en ese sentido la asistencia de la alcaldía o gobernación también ha dejado mucho que desear. De hecho, estamos sin luz desde ayer en la tarde y ni siquiera unas linternas nos dejaron. Tuvimos que medio alumbrar con los teléfonos hasta que se fueron apagando», expresó.

Otros vecinos consultados indicaron que ninguna autoridad se había acercado a lo que quedaba de sus hogares, a pesar de que perdieron hasta los colchones.

«Para acá no ha venido nadie. Nosotros por nuestros propios medios hemos sacado el barro acumulado en las casas, que en un momento nos llegó hasta el cuello», contó Franklin Arévalo.

Hay que acotar que la calle Fermín Toro y la Principal de Valle Verde fueron de las más afectadas por el deslave, pues quedaron totalmente cubiertas de sedimentos. Se habla de más de 300 viviendas que sufrieron daños en su estructura y en muchas de ellas las pérdidas de enseres fueron totales.

LINK ORIGINAL: La Patilla

