Dos filmes bolivianos compiten en Mar del Plata

Las cintas El visitante y Los de abajo, de los cineastas bolivianos Martín Boulocq y Alejandro Quiroga, representarán al país en la 37ª edición del Festival de Cine de Mar del Plata, que levantó telón ayer y se extenderá hasta el 13 de este mes.

El visitante competirá en la categoría Latinoamericana en procura de conquistar otro galardón. Un total de 10 cintas pelean por el premio mayor del festival.

Amigas en un camino de campo (Argentina), Anhell69 (Alemania, Colombia, Francia, Rumania), Errante, la conquista del hogar (Argentina), Huesera (México, Perú), Mato seco en chamas (Brasil, Portugal), Notas para una película (Chile), Tengo sueños eléctricos (Bélgica, Francia, Costa Rica), Tinnitus (Brasil) y Trenque Lauquen (Argentina) son los rivales de El visitante en la edición 37 del festival.

El visitante narra la historia de Humberto, un exconvicto que se gana la vida modestamente cantando en los velorios. El mayor deseo de Humberto es reconstruir su relación con su distanciada hija y brindarle una vida digna. Sin embargo, los abuelos de la niña, que son pastores evangélicos adinerados, no están dispuestos a ceder la custodia de su única nieta.

Acorralado financieramente e ideológicamente, Humberto se ve obligado a enfrentarse con sus propios demonios mientras lucha simultáneamente contra una poderosa institución eclesiástica a la que alguna vez perteneció.

Por su parte, Los de abajo, que tiene una duración de 83 minutos, contenderá en el área Internacional, en el que una docena de filmes pelean por el máximo galardón.

Cambio, cambio (Argentina), El rostro de la medusa (Argentina), How to blow up a Pipeline (Estados Unidos), La uruguaya (Argentina, Uruguay), Lobo e Cao (Francia, Portugal), Trio em mi bemol (Portugal); Réduit-Retrat (Suiza); Saudade fez morada aqui dentro (Brasil); So Much Tenderness (Canadá); There, There (Estados Unidos) y Tres hermanos (Argentina, Chile) van, al igual que Los de abajo, por el título del concurso.

Un campesino rústico e idealista que vive frustrado en su pueblo Rosillas, es uno de los personajes que aparecen en esta historia en la que se entremezcla la realidad con la ficción, donde reflotan problemas como la falta de agua, las telarañas del poder que se van armando desde lo más bajo hasta el punto más alto de gobierno. Homenaje

La trigesimoséptima versión del Festival de Cine de Mar del Plata rendirá homenaje al cineasta argentino Leonardo Favio y al francés Jean-Luc Godard dentro de una nutrida programación en la que sobresale el estreno de La uruguaya, filme basado en el libro homónimo del argentino Pedro Mairal.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

