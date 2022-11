Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Queda de foguete Desafio econômico de Lula Hit eleitoral 13º salário Diretora do Twitter recebe críticas após ser flagrada dormindo na sede da empresa Registrada por um de seus funcionários, a diretora da rede social, Esther Crawford, aparece enrolada num saco de dormir numa sala de reunião. Por g1

04/11/2022 15h41 Atualizado 04/11/2022

1 de 2 Esther Crawford, que é uma das diretoras do Twitter, foi registrada dormindo no escritório nos Estados Unidos — Foto: Reprodução/ Redes sociais Esther Crawford, que é uma das diretoras do Twitter, foi registrada dormindo no escritório nos Estados Unidos — Foto: Reprodução/ Redes sociais

A imagem de uma diretora do Twitter dormindo na sede da empresa em São Francisco (EUA) foi alvo de críticas nas redes sociais na última quarta-feira (2). «Quando você precisa de algo do seu chefe no Twitter de Elon», escreveu Evan Jones, gerente de produtos do Twitter Spaces, que compartilhou a imagem em seu perfil pessoal

Funcionários do Twitter reagem após demissões na era Musk Selo de verificado do Twitter deve custar US$ 8 por mês, anuncia Musk

A pessoa da foto é Esther Crawford, diretora de gestão de produtos da empresa. Em uma sala de reunião, ela aparece deitada em um colchão, enrolada num saco de dormir e com um tapa-olho.

«Quando sua equipe está se esforçando o tempo todo para cumprir prazos, às vezes você #SleepWhereYouWork [#DormeOndeVocêTrabalha]», disse Crawford ao compartilhar o registro, publicado na madrugada de quarta.

2 de 2 Diretora do Twitter dorme no escritório nos Estados Unidos — Foto: Reprodução/ Twitter Diretora do Twitter dorme no escritório nos Estados Unidos — Foto: Reprodução/ Twitter

Muitas pessoas comentaram de forma negativa a atitude dela. «Isso não é algo para se orgulhar», respondeu um seguidor. «Equilíbrio entre vida profissional e pessoal no seu nível mais baixo», disse outro.

Com a repercussão, Crawford tentou se explicar:

«Já que algumas pessoas estão perdendo a cabeça vou explicar: fazer coisas difíceis requer sacrifício (tempo, energia, etc). Tenho colegas de equipe ao redor do mundo que estão se esforçando para trazer algo novo à vida, por isso é importante para mim aparecer para eles e manter a equipe desbloqueada», justificou.

«Estamos a menos de 1 semana de uma enorme transição comercial e cultural. As pessoas estão dando tudo de si em todas as funções», completou.

Musk demite funcionários

Nesta sexta (4), o bilionário Elon Musk deu início a um processo de demissão em massa na empresa. Funcionários cortados da empresa usaram o LinkedIn para lamentar a saída e buscar por novas oportunidades profissionais.

Uma semana depois de comprar o Twitter , o novo dono deverá cortar metade dos cerca de 7,5 mil funcionários, para reduzir até US$ 1 bilhão em custos.

Antes disso, logo no dia em que a compra por Musk foi confirmada, ele demitiu os principais executivos da rede social, inclusive o presidente-executivo, com quem já tinha batido boca na internet.

«Basicamente tudo que a gente sabia sobre a gestão do Elon vinha primeiro dos jornais e depois de muito tempo em um comunicado interno. Era até engraçado perguntarem para gente o que estava acontecendo, porque era muito mais provável que os jornalistas de fora descobririam antes da gente», contou uma funcionária ao g1 .

Elon Musk entra na sede do Twitter com uma pia nas mãos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com