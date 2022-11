«Deviam voltar para África». Comentário suspende trabalhos no parlamento francês

Entornointeligente.com /

A sessão do parlamento francês de quinta-feira foi tumultuosa depois de um deputado da extrema-direita ter dito «deviam voltar para África» quando um outro deputado negro questionava o governo sobre os imigrantes ilegais que tentam chegar à Europa. O comentário levou à interrupção dos trabalhos.

Carlos Martens Bilongo, deputado da França Insubmissa (LFI), partido de esquerda, questionava o governo sobre o pedido da ONG SOS Mediterrâneo para que Paris ajudasse 234 migrantes, resgatados no mar nos últimos dias, a encontrar um porto. «Eles deviam voltar para África», interrompeu Gregoire de Fournas, um deputado recém-eleito do Reagrupamento Nacional (RN) da líder da extrema-direita Marine Le Pen.

O incidente ocorreu numa altura em que o governo do presidente Emmanuel Macron está a ser criticado pelas políticas de imigração, sendo acusado deportar aqueles cujos pedidos de residência são negados.

Subscrever «Qu’il(s) retourne(nt) en Afrique»

l’Assemblée met fin à la séance des questions au Gouvernement après une interpellation raciste pic.twitter.com/CZj4slhXu7

– BFMTV (@BFMTV) November 3, 2022

O comentário considerado racista provocou revolta e indignação, com gritos de condenação, tendo alguns deputados exigido a saída do parlamento do deputado da extrema-direita.

A presidente da Assembleia Nacional, Yael Braun-Pivet, suspendeu a sessão depois de exigir saber quem tinha feito o comentário, numa intervenção extremamente rara no parlamento francês.

Mais tarde, De Fournas justificou o comentário ao dizer à estação de televisão BFM TV que o seu partido quer o fim de toda a imigração ilegal após um aumento do número de pessoas a tentar chegar a França, provenientes de África, nos últimos anos.

O deputado da extrema-direita acusou os representantes da França Insubmissa de «manipulação» e o seu partido, RN, também negou qualquer ataque pessoal a Bilongo, um professor de origem congolesa nascido em Paris.

Mais tarde, De Fournas pediu desculpas a Bilongo pelo «mal-entendido que os comentários causaram».

Jordan Bardella, favorito para assumir o lugar de Le Pen no congresso do RN neste fim de semana, insistiu que o deputado De Fournas estava a referir-se ao regresso dos barcos aos portos africanos e acusou a LFI e o governo de «extrema desonestidade».

«Grégoire de Fournas falou obviamente dos migrantes transportados em barcos pelas ONG», sublinhou Marine Le Pen numa mensagem publicada no Twitter.

Grégoire de Fournas a évidemment parlé des migrants transportés en bateaux par les ONG qu»évoquait notre collègue dans sa question au gouvernement. La polémique créée par nos adversaires politiques est grossière et ne trompera pas les Français.

– Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 3, 2022

O líder da LFI, Jean-Luc Melenchon, escreveu no Twitter que os comentários ultrapassaram o «intolerável» e que o deputado devia ser expulso da Assembleia Nacional.

Uma comissão parlamentar reúne-se esta sexta-feira para discutir o incidente, que pode levar De Fournas a ser punido com uma exclusão temporária da Assembleia Nacional.

O partido do presidente Macron recusa-se a participar noutras sessões parlamentares, a não ser que seja atribuída uma «pena pesada» ao deputado que proferiu a frase, fez saber o vice-presidente do partido no parlamento, Sylvain Maillard, no Twitter.

Um membro da comitiva de Macron disse que o presidente ficou «magoado» pelos comentários «intoleráveis», enquanto a primeira-ministra Elisabeth Borne pediu ao parlamento que sancione o deputado de extrema-direita, acrescentando: «o racismo não tem lugar na nossa democracia».

