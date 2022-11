Entornointeligente.com /

Conhecido como 'patriota do caminhão', bolsonarista que viajou pendurado fala pela primeira vez sobre vídeo que viralizou: 'Fui muito exposto' O comerciante Junior Cesar Peixoto falou com o g1 na tarde desta sexta-feira (4). Vídeos que viralizaram nas redes sociais mostram o apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) agarrado a um caminhão em plena rodovia. Por Eduarda Cabral, g1 Caruaru

04/11/2022 18h32 Atualizado 04/11/2022

Protestante se prende em cabine de caminhão na BR-232, em Caruaru

O defensor do presidente Jair Bolsonaro ( PL ) que foi gravado enquanto estava pendurado a um caminhão (assista acima) em Caruaru , no agreste de Pernambuco, disse ao g1 que foi «muito exposto» nas redes sociais. Vídeos do momento viralizaram nas redes sociais e Junior Cesar Peixoto já é conhecido como «patriota do caminhão».

«Eu não queria conversar porque já fui muito exposto», disse Junior Cesar Peixoto ao g1 em uma breve conversa por telefone.

Peixoto compartilha em suas redes sociais mensagens de apoio ao atual presidente.

Os vídeos em que o bolsonarista é flagrado pendurado em um caminhão durante as manifestações em Caruaru, no início da semana, viralizaram nas redes sociais e geraram muitos memes (veja mais abaixo) .

1 de 8 Vídeo que mostra bolsonarista pendurado em caminhão viralizou nas redes — Foto: Reprodução Vídeo que mostra bolsonarista pendurado em caminhão viralizou nas redes — Foto: Reprodução

Segundo testemunhas, o motorista teria furado um bloqueio feito pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) na altura do km 130 da BR-232. Um dos bolsonaristas subiu na frente do caminhão e ficou pendurado tentando impedir a passagem do veículo, que anda alguns quilômetros com o homem no para-brisa.

O bolsonarista então faz um sinal com a cabeça para o motorista parar. «Vou parar ali para você descer, você desce, beleza? Não quero confusão, velho, tô trabalhando. Saí da minha casa… tenho três filhos», disse o caminhoneiro.

A Polícia Rodoviária Federal não foi notificada oficialmente do episódio.

Depois de três dias de bloqueios ilegais , Pernambuco não registra interdições feitas por bolsonaristas em rodovias federais, nesta quinta-feira (3).

Nos últimos dias, foram registrados bloqueios ilegais nas BRs 101, 104, 232 e 423, em municípios como Jaboatão dos Guararapes , Bezerros , Caruaru, Garanhuns e Taquaritinga do Norte . Em Igarassu , os protestos afetaram o transporte público e serviços públicos.

Os bloqueios ilegais são feitos por bolsonaristas contrários ao resultado das eleições. Lula ( PT ) foi eleito presidente, derrotando Bolsonaro (PL). O atual presidente foi o primeiro mandatário a tentar e não conseguir um segundo mandato.

Memes nas redes

O g1 fez uma lista de montagens feitas a partir do episódio e compartilhadas nas redes sociais (Veja imagens no fim da reportagem).

Entre os memes, há uma montagem do vídeo do caminhão com a narração histórica de uma corrida de Ayrton Senna na voz de Galvão Bueno. Em outro arquivo, o bolsonarista agarrado no caminhão decola para chegar a Marte.

No Twitter, um usuário fez uma comparação da imagem do manifestante pendurado no para-brisa do caminhão com a foto de divulgação da música «Girl from Rio», da cantora Anitta, na qual ela posa em frente a um ônibus. «Gado from protesto», diz a imagem.

Montagens do caminhão com o manifestante pendurado passando em vários pontos turísticos brincam com a possibilidade de que o veículo faz uma turnê com o homem no para-brisa.

Veja, a seguir, alguns dos memes:

2 de 8 Montagem faz comparação de bolsonarista com foto de divulgação da música Girl from Rio de Anitta — Foto: Reprodução Montagem faz comparação de bolsonarista com foto de divulgação da música Girl from Rio de Anitta — Foto: Reprodução

3 de 8 Caminhão aparece em cena do filme Mad Max em montagem — Foto: Reprodução Caminhão aparece em cena do filme Mad Max em montagem — Foto: Reprodução

4 de 8 Montagem mostra caminhão em Londres — Foto: Reprodução Montagem mostra caminhão em Londres — Foto: Reprodução

5 de 8 Bolsonarista no caminhão aparece em ilustração — Foto: Reprodução Bolsonarista no caminhão aparece em ilustração — Foto: Reprodução

6 de 8 Montagem com bolsonarista e maritaca na câmera de segurança — Foto: Reprodução Montagem com bolsonarista e maritaca na câmera de segurança — Foto: Reprodução

7 de 8 Imagem de bolsonarista em caminhão aparece em montagem na Abbey Road — Foto: Reprodução Imagem de bolsonarista em caminhão aparece em montagem na Abbey Road — Foto: Reprodução

8 de 8 Caminhão aparece em tela 'O Grito' de Edvard Munch em meme — Foto: Reprodução Caminhão aparece em tela 'O Grito' de Edvard Munch em meme — Foto: Reprodução

