Bono Alimentario: Aquí las agencias del Banco de la Nación con horario ampliado para cobro

Entornointeligente.com /

De lunes a viernes el horario será de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. En Lima Metropolitana, Callao y Lima Provincias son 20 las agencias que contarán con horario extendido y están ubicadas en los siguientes distritos: 1. Puente Piedra Av. Puente Piedra N° 180 Panamericana Norte km 31 Puente Piedra Lima 2. Ate Av. Bernardino Rivadavia N° 162 – 164 Ate Lima 3. Carabayllo Av. Chimpu Ocllo N° 747, Urb. Tungasuca Carabayllo Lima 4. Comas Av. Túpac Amaru N° 5697 – Km 12 Urb. Huaquillay Comas Lima 5. El Agustino Jirón Áncash N° 2151 (C.C. Agustino Plaza) Locales 2181-2185 El Agustino Lima 6. 28 De Julio Av. Du Petit Thouars 113 Esquina con 28 De Julio 932 – Cercado Lima Lima 7. Chosica Av. Lima Sur N° 511 Lurigancho Lima 8. San Juan De Lurigancho Av. Tusilagos Mza. P Lote. 3 Y 4 Urb. Los Jardines De San Juan De Lurigancho San Juan De Lurigancho Lima 9. San Juan De Lurigancho 2 Av. Próceres De La Independencia N° 2075 Al N° 2077 – Urb. San Hilarión San Juan De Lurigancho Lima 10. Zárate Av. Gran Chimú N° 382 – Urb. Zárate San Juan De Lurigancho Lima 11. San Juan de Miraflores Av. Guillermo Billinghurst N° 1091 – 1093, Manzana G2, Lote 32, Zona D San Juan de Miraflores Lima 12. San Martin De Porres Esquina Av. Perú N° 1350 – 1352 Y Calle Puerto Esperanza – Urb. Perú San Martin De Porres Lima 13. Santa Anita Calle Las Alondras N° 243 Santa Anita Lima 14. Villa El Salvador Sector 02 Grupo 15 Mza. M Lote 06 Villa El Salvador Lima 15. Villa Maria Del Triunfo Av. Salvador Allende N° 699 Villa Maria del Triunfo Lima 16. Ventanilla Av. La Playa s/n Mza. C-9 – Ex Zona Comercial Ventanilla Callao 17. Callao Av. Sáenz Peña N° 205 – 207 -209 Callao Callao 18. Cañete Calle Santa Rosa N° 702 Y 710 Urb. Los Libertadores San Vicente De Cañete Cañete 19. Huaral Benjamín Vizquerra N° 219 Huaral Huaral 20. Huacho Av. 28 De Julio N° 388 Huacho Huaura En provincias Mientras que en provincias son 70 agencias las que contarán con el mismo horario especial de 7:00 a.m a 5:00 p.m. Estas oficinas, que brindarán más facilidades a clientes y usuarios del banco, están ubicadas en los departamentos de Amazonas (3), Áncash (4), Arequipa (1), Ayacucho (2), Cajamarca (8), Cusco (5), Huánuco (3), Ica (3) Junín (6), La Libertad (6), Lambayeque (4), Loreto (4), Moquegua (1), Piura (5), Puno (5), San Martín (5), Tacna (1), Tumbes (1) y Ucayali (3). Más información de las agencias en el siguiente enlace . Consulta si es beneficiario Para poder conocer si es beneficiario a la subvención económica es indispensable que se consulte en los canales oficiales del Midis: línea gratuita 101 y/o en la Web . Se recuerda que sólo se podrá cobrar en las fechas establecidas y en las modalidades asignadas. Recuerde que el Banco de la Nación no realiza llamadas ni envía enlaces a través de mensajes de texto solicitando información personal sobre el DNI, celular, número o clave de la cuenta bancaria de los clientes. No comparta información personal con personas extrañas. El Banco de la Nación invoca a los clientes y usuarios a seguir con medidas de protección, y recomienda seguir usando mascarillas en lugares cerrados. Más en Andina: ¡Atención! Mira si eres beneficiario del Bono Alimentario aquí ?? https://t.co/VS7dZ4UWGY El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ( @MidisPeru ) habilitó la línea gratuita 101 y una página web para el acceso a los beneficiarios de este bono. pic.twitter.com/iLr5SEgZx1

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) November 2, 2022 (FIN) NDP/JJN JRA Publicado: 4/11/2022 Noticias Relacionadas Conoce los requisitos para acceder a crédito hipotecario del Banco de la Nación Banco de la Nación atendió más de 253,000 alertas de posibles fraudes en el año Banco de la Nación: 189 agencias atenderán al público lunes 31 de octubre

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com