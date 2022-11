Astros a un triunfo de ganar la Serie Mundial (+fotos y videos)

Entornointeligente.com /

Justin Verlander se sobrepuso a un susto temprano y consiguió la victoria en Serie Mundial que se le había escapado por años, Jeremy Peña bateó un jonrón que significó la ventaja y Astros de Houston superó el jueves 3-2 a Filis de Filadelfia, para tomar ventaja de 3-2.

Astros volverá a casa a un triunfo de la coronación, algo que deben agradecer también a Trey Mancini y a Chas McCormick, quienes realizaron estupendas jugadas defensivas en los últimos innings para preservar apenas la ventaja.

Houston se colocó arriba apenas al cuarto lanzamiento de Noah Syndergaard, con un sencillo productor del dominicano Peña, pero Kyle Schwarber disparó un cuadrangular en la parte baja del episodio.

Ello pareció revivir las pesadillas de Verlander en el Clásico de Otoño, incluida la ventaja de cinco carreras que dilapidó en el primer juego, cuando Filadelfia se impuso por 6-5 en 10 innings.

Esta vez se llevó la victoria.

Peña sumó tres imparables, incluido el sencillo remolcador en la primera entrada. Otro hit en la octava antecedió a un rodado productor del cubano Yordan Álvarez.

Además, realizó una buena atrapada mediante un salto en el campocorto para frenar a Filis en el tercer acto y recuperó la ventaja en el cuarto al llegar a cuatro jonrones en los playoffs. Es el primer torpedero novato en conseguir un cuadrangular en la Serie Mundial.

Luego del sencillo remolcador de Jean Segura con un out ante Rafael Montero en el octavo, Ryan Pressly frenó la amenaza de corredores en las esquinas al ponchar a Brandon Marsh y sacar a Schwarber con un rodado fuerte que fue engarzado en primera por Mancini.

El primera base suplente defendió por primera vez desde el 5 de octubre. Tuvo que batear de emergente en la parte alta del inning luego que Yuli Gurriel, el ganador del Guante de Oro en 2021, se llevó un golpe en la cabeza al quedar atrapado entre la antesala y el plata. Mancini cayó en territorio de foul y estiró el pie izquierdo para tocar la base tras el batazo de Schwarber.

McCormick colaboró también en el salvado de cinco outs de Pressly. Estirándose, el jardinero central se fue contra la cerca metálica para atrapar el batazo de J.T. Realmuto para el segundo out del noveno.

«Creí que era un jonrón», dijo McCormick.

Luego que Bryce Harper recibió un pelotazo, Nick Castellanos falló con un rodado al campocorto, poniendo fin a un electrizante encuentro de 3 horas y 57 minutos.

Después de un día de descanso, el sexto juego se disputará la noche del sábado en Houston. En previas series que estuvieron 2-2, el ganador del quinto se coronó campeón 31 de 47 veces.

Verlander es uno de los cinco Astros que sobreviven del equipo que fue sorprendido robándose señales en 2017. Tenía foja 0-6 y una fea efectividad de 6-07 en ocho aperturas del Clásico de Otoño, remontándose a su año de novato con Detroit en 2006, mancha negra en una carrera para un pitcher con 244 victorias y es firme candidato para obtener su tercer premio Cy Young.

Por Astros, el venezolano José Altuve de 4-2 con dos anotadas. El dominicano Peña de 4-3 con una anotada y dos producidas. Los cubanos Álvarez de 4-0 con una empujada, Yuli Gurriel de 3-1. El puertorriqueño Martín Maldonado de 4-1.

Por Filis, el dominicano Jean Segura de 4-2 con una remolcada.

