António Costa quer que relações entre Portugal e Itália continuem «frutíferas»

António Costa disse esta sexta-feira esperar boas relações entre Portugal e Itália, na sequência da eleição de Geórgia Meloni, ainda que, «como cidadão e responsável político», o primeiro-ministro de Portugal procure lutar contra «os valores da extrema-direita».

Em conferência de imprensa conjunta no final da 33.ª cimeira luso-espanhola, que teve lugar em Viana do Castelo, os primeiros ministros de Portugal e de Espanha foram questionados como pretendem lidar com a sua homóloga italiana.

Costa deixou claro que, enquanto «cidadão» e «responsável político», combate «os valores da extrema-direita» e procura evitar que esta «se alimente das causas do descontentamento» e «contamine e condicione a direita democrática».

«É o que eu faço como cidadão e como responsável político. Como primeiro-ministro de Portugal, a minha obrigação não é combater nenhum dos meus 26 colegas chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), é trabalhar com os outros 26 chefes de Estado e de Governo da UE, que são escolhidos pelos respetivos povos para os liderar», acrescentou.

Geórgia Meloni é a quinta chefe do executivo italiano com quem Costa irá trabalhar, e espera continuar as boas relações.

«Espero que as relações entre Portugal e Itália continuam a ser boas relações, frutíferas, para bem dos nossos povos e dos nossos dois países, e para ajudar a reforçar a UE», disse.

Já Pedro Sánchez defendeu que «quando a Espanha e a Itália trabalharam juntas, aconteceram coisas boas», dando como exemplo a «resposta económica à pandemia» de covid-19 ou com a cimeira realizada entre os primeiros-ministros português, espanhol e italiano em Roma, em março deste ano.

«Quero dizer com isto que, evidentemente, as relações entre a Espanha e a Itália são relações que transcendem os Governos e que entrelaçam as nossas sociedades em vários âmbitos», referiu o primeiro-ministro de Espanha.

LINK ORIGINAL: iOnline

