AIE insta a Europa a tomar medidas para evitar escasez de gas en 2023

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió este jueves que Europa debe tomar nuevas medidas para evitar tener una escasez de gas natural en el 2023.

Durante la presentación de un informe sobre el equilibrio entre la oferta y la demanda en Europa para los años 2023 y 2024, el director de la AIE, Fatih Birol, declaró ante la prensa que «estamos dando la voz de alarma al Gobierno europeo y a la Comisión Europea para el próximo año».

«Se necesita un despliegue más rápido de medidas de eficiencia energética, energías renovables y bombas de calor para reducir el riesgo de un empeoramiento de la crisis energética y de gas. Esto requerirá una acción inmediata por parte de los Gobiernos», refiere el documento.

Europe needs to take immediate action to avoid the risk of natural gas shortages next year.

Our new report shows that Europe could face a gap of 30 billion cubic metres of gas during the key period for filling storage next summer.

Learn more → https://t.co/7uqTuHVvhO pic.twitter.com/GVMHai4krG

— International Energy Agency (@IEA) November 3, 2022 El funcionario indicó que, de acuerdo con el informe, Europa podría enfrentar un déficit de hasta 30.000 millones de metros cúbicos de gas natural en el verano, importante para rellenar los depósitos de gas el año próximo.

Birol precisó que este déficit podría hacer que los almacenes se llenen en un 65 por ciento en vez del 95 por ciento antes del siguiente invierno.

Además, señaló que durante este otoño los precios han bajado, pero el continente todavía está en peligro. En este sentido, añadió que para el siguiente invierno los Gobiernos deben acelerar la toma de medidas y el uso de energías alternativas para intentar que la demanda de gas sea la mínima.

�� NEW �� Europe could face a gap of 30 billion cubic metres of natural gas during the key period for filling storage next summer

Lower gas prices & mild weather have eased some immediate pressure, but Europe certainly isn’t out of the woods yet

More ➡ https://t.co/9MaUC1twtg pic.twitter.com/JHORKmwgiJ

— Fatih Birol (@fbirol) November 3, 2022 La AIE estima que en 2023 aumente el suministro del hidrocarburo hacia el bloque, pero solo en 20.000 millones de metros cúbicos, de estos, un tercio proveniente de Estados Unidos (EE.UU.).

Sin embargo, indicó que la Unión Europea (UE) ha logrado llenar sus reservas al 95 por ciento, representando un 5 por ciento más que la media de los últimos cinco años.

