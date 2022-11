7 dias, 7 fugas: a caminho do São Martinho, com chocolate e aguardente (ou cachaça)

Entornointeligente.com /

Sábado, 5: Portimão entre quentes, boas e seculares Portimão cumpre uma tradição que remonta a 1662 (e que só a pandemia ousou interromper): a Feira de São Martinho, onde o fruto da época divide o protagonismo com «animação para todos os gostos», assegura a autarquia.

Instalada no Parque de Feiras e Exposições, entre 4 e 13 de Dezembro, a 359.ª edição é alimentada a castanha assada mas também a figos, frutos secos, batata-doce e outras produções da região. No ar sente-se ainda o aroma a pipocas, farturas, pão com chouriço e outras iguarias populares. O artesanato junta-se à festa, enquanto os carrosséis, os carrinhos-de-choque e outros divertimentos garantem entretenimento para todas as idades.

Jovens e famílias têm direito a preços especiais em dias específicos (respectivamente, 10 e 13 de Novembro). Os amantes dos motores não são esquecidos e, como habitualmente, são brindados com exposições de automóveis e motos.

Domingo, 6: pelas margens do Alto Mondego Os Passadiços do Mondego estão finalmente abertos. Inicialmente apontada para o Verão – mas adiada por conta dos incêndios e de atrasos nas obras –, a inauguração acontece neste domingo, às 12h30. Pela frente, os caminhantes têm agora cerca de 12 quilómetros, da barragem do Caldeirão à aldeia montanhosa de Videmonte.

Calcorreando as margens do rio e dos seus afluentes, por entre vales e povoações que fazem parte do Parque Natural da Serra da Estrela e no Estrela Geopark Mundial, o caminho está repleto de «travessias, passadiços e três pontes suspensas com paisagens de cortar a respiração e onde abundam as veredas, açudes, cascatas, levadas e moinhos», anuncia o município da Guarda.

Segunda, 7: era uma vez, em Oeiras Levar «a miúdos e graúdos o encantamento e o poder das histórias contadas e escutadas» é o condão da Passa a Palavra – Festa dos Ofícios do Narrar, que regressa a Oeiras entre 7 e 13 de Novembro.

Do Centro Histórico ao Palácio do Egipto, passando pelo mercado e pelas bibliotecas, a quinta edição traz «a mais vasta programação de sempre», assegura a nota de imprensa, partilhada pela autarquia, pela associação Contrabandistas de Histórias e pela Chão Nosso.

No alinhamento – gratuito (à excepção do Jantar Narrado) e, em muitos casos, com transmissão online – há lugar para sessões de contos, conversas, poesia, oficinas, bailes, mercadinhos, música, teatro, dança, animação de rua e outras artes – palavra de Ana Galvão, Boca de Cão, Celina da Piedade, Clare Murphy, Diego Magdaleno, José Luis Gutiérrez, Margarida Mestre, Partículas Elementares, Paulo Condessa, Richard Zimler ou Virginia Imaz, alguns dos narradores e animadores de serviço.

Terça, 8: Serralves torna o Outono (ainda mais) luminoso Assim que o Verão começou, o parque do Porto alumiou-se com Serralves em Luz. Assim se deixou ficar Outono adentro, com o dia 31 de Outubro como limite. Mas, na véspera, a fundação fez saber que ia dar mais um mês à «experiência sensorial mágica, num ambiente imersivo que dá a conhecer novas perspectivas» do espaço e «convida à descoberta do seu património natural e arquitectónico».

Até 30 de Novembro, todas as noites, das 20h às 24h, são boas para percorrer os três quilómetros de instalações luminosas que se harmonizam com os elementos do parque, por obra de Nuno Maya (OCubo), o director criativo. O preço dos bilhetes vai de 10,50€ a 12,50€, ficando a custo zero para crianças até três anos.

Quarta, 9: Lisboa ao ritmo e sabor do Brasil Workshops de cachaça, aulas de forró, música de Daniel Jobim, choro, demonstrações de capoeira, um festival gastronómico chamado Tempero Brasil (com os chefs Tereza Paim e Vítor Sobral), degustações, show cookings , happy hours de mixologia, actuações de DJ… Tudo isto (e mais) entra na festa do bicentenário da Independência do Brasil, que começa a 5 de Novembro e só termina dia 13, tendo como poiso o número 12 da Avenida da Liberdade, em Lisboa.

Na Casa Brasil Bicentenário está ainda patente uma exposição temática sobre a «construção da identidade brasileira (…) por meio de imagens históricas, objectos, vídeos, maquetas e outros elementos», lado a lado com uma mostra de produtos brasileiros que, em mais de 30 expositores, exibe «alimentos e bebidas, mobiliário e decoração, moda, literatura, cosméticos, etc.», elenca a organização.

A iniciativa tem curadoria de Bruno Simões e é realizada pela ApexBrasil, em parceria com a Embaixada do Brasil em Lisboa. A entrada é gratuita, mas algumas actividades requerem reserva prévia, dado o número limitado de vagas.

Quinta, 10: Lourinhã de aguardente na boca Do copo para o prato, a aguardente tempera telha de polvo, caldeirada, bife da vazia, risotto de camarão, tarde de abóbora, tornedó flamejado ou cogumelos salteados. São exemplos dos 54 pratos – entradas, principais e sobremesas – servidos pela 11.ª Quinzena Gastronómica da Aguardente DOC Lourinhã, à mesa entre 10 e 24 de Novembro em 22 estabelecimentos do concelho e da Região Demarcada.

Às propostas gastronómicas, com «sabores e texturas únicas, acentuados pelas notas inconfundíveis da aguardente» juntam-se cinco » cocktails imperdíveis», descreve a autarquia. E também provas destes e de outros produtos regionais, harmonizações, um dia aberto na Adega Cooperativa e a terceira edição do Trilho da Aguardente, entre outras actividades paralelas.

Sexta, 11: Grândola, vila achocolatada Oferece castanhas, dá concertos de Pedro Mestre e Sangre Ibérico, acolhe actuações de coros alentejanos e tocadores de concertinas e ainda tem espaço para teatro de rua, circo, magia, gigantones, piñatas e estátuas vivas. Mas a atracção maior e mais doce é outra.

Com apetite redobrado, d epois de dois anos privada de gulodice, a Feira de Chocolate está de volta a Grândola, de 11 a 13 de Novembro. Nos mais diversos formatos e sabores, o ingrediente pode ser encontrado em cerca de 60 expositores montados no Parque de Feiras e Exposições.

No topo da ementa está uma série de show cookings , orientados por grandes chefs chocolateiros e dirigidos a cozinheiros de todas as idades. A arte de esculpir chocolate também marca presença, com destaque para uma reprodução da fachada da Santa Casa da Misericórdia de Grândola, que vai estar a ser executada durante a feira.

A entrada custa 1€ na sexta-feira (das 14h às 24h) e 1,50€ no sábado (das 12h às 24h) e domingo (das 12h às 20h). A pulseira para os três dias fica a 3€. Crianças até aos nove anos não pagam para se lambuzarem.

