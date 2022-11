Unesco alerta que glaciares del Parque Nacional Huascarán sufren de un acelerado deshielo

Entornointeligente.com /

Sin embargo, la Unesco afirma que aún es posible salvar los otros dos tercios de glaciares si el aumento de la temperatura global no supera los 1.5°C en comparación con el periodo preindustrial. Este será un reto importante para la cumbre climática COP27. El organismo de las Naciones Unidas resaltó que 50 sitios reconocidos como Patrimonio Mundial de la Unesco albergan glaciares, lo que representa casi el 10 % de la superficie glaciarizada total de la Tierra. Entre ellos se encuentran el más alto (junto al Monte Everest), el más largo (en Alaska) y los últimos glaciares que quedan en África, entre otros, lo que da una visión representativa de la situación general de los glaciares en el mundo. Subraya que el un nuevo estudio de la Unesco, en colaboración con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), muestra que estos glaciares están retrocediendo a un ritmo acelerado desde el año 2000 debido a las emisiones de CO2, que están calentando las temperaturas. Actualmente los glaciares pierden 58.000 millones de toneladas de hielo al año –lo que equivale al uso anual combinado de agua de Francia y España – y son responsables de casi el 5% del aumento del nivel del mar observado en el mundo. Glaciares del Parque Nacional de Huascarán ha disminuido en un 15 % El estudio de la Unesco dedica un capítulo especial al Parque Nacional Huascarán , inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, esta área natural protegida está situada en la Cordillera Blanca de la región Áncash y cuenta con una extensión de 340,000 hectáreas. El Parque está ubicado en una zona tropical y alberga algunos de los nevados más altos del mundo en dicha región geográfica, incluyendo al Huascarán (6.768 msnm), el pico más alto del Perú. Este parque reconocido también por la Unesco como una de las 7 Reservas de Biósfera en Perú , cuyo Día Internacional se celebra hoy 3 de noviembre. La Reserva de Biósfera Huascarán tiene diversidad biológica de montaña, está al amparo de la gran Cordillera Blanca, la cordillera tropical más alta y extensa del mundo. Con más de 500 glaciares , la Reserva es el hogar del mayor número de glaciares tropicales del mundo. Según el reciente informe de la Unesco, el Parque Nacional Huascarán es unos de los sitios del Patrimonio Mundial que ha sufrido una de las mayores pérdidas de masa glaciar desde el año 2000. Se encuentra en el puesto número 16 del ranking con 15.2 % de pérdida. Afectaría flujo de agua disponible En un escenario futuro, donde los glaciares continúan retrocediendo, se puede suponer que la mayor parte del agua de escorrentía se concentrará en las épocas más húmedas del año , mientras que habrá poco o ningún flujo base de agua disponible durante los períodos más secos. Como tal, es posible que los glaciares ya no puedan cumplir su función de amortiguación hídrica en años de olas de calor y sequía. Es probable que la disminución del agua de escorrentía de los glaciares tenga impactos negativos en la producción agrícola y la seguridad alimentaria y resulte en un estrés hídrico que podría verse exacerbado por la creciente demanda de agua debido a la expansión de las tierras de cultivo para alimentar a una población en aumento. Los cambios en la cantidad de agua de escorrentía de los glaciares también podrían afectar la producción de energía hidroeléctrica. Una estimación de una de las centrales hidroeléctricas más grandes de Perú, Cañón del Pato, sugirió que podría haber una reducción del 15 % en la producción de energía de la planta en el caso de que los glaciares desaparezcan por completo. Además de estos impactos, los cambios en los glaciares darán lugar a que las especies de plantas y animales cambien de rango para adaptarse al hábitat cambiante. Solo hay una solución eficaz: reducir rápidamente las emisiones de CO2 El informe concluye que los glaciares de un tercio de los 50 sitios del Patrimonio Mundial están condenados a desaparecer de aquí a 2050, independientemente de los esfuerzos que se hagan para limitar el aumento de la temperatura. Pero aún es posible salvar los glaciares de los dos tercios restantes de los sitios si el aumento de las temperaturas no supera los 1.5°C en comparación con el periodo preindustrial. «Este informe es una llamada a la acción. Sólo una rápida reducción de nuestros niveles de emisiones de CO2 puede salvar los glaciares y la excepcional biodiversidad que depende de ellos. La COP27 tendrá un papel crucial para ayudar a encontrar soluciones a este problema y la Unesco está decidida a apoyar a los Estados en la consecución de este objetivo», declaró Audrey Azoulay, directora general de la Unesco Además de reducir drásticamente las emisiones de carbono, la Unesco aboga por la creación de un fondo internacional para la vigilancia y preservación de los glaciares. Dicho fondo apoyaría la investigación exhaustiva, promovería redes de intercambio entre todas las partes interesadas y aplicaría medidas de alerta temprana y de reducción del riesgo de catástrofes. La mitad de la humanidad depende directa o indirectamente de los glaciares como fuente de agua para uso doméstico, agrícola y energético. Los glaciares son también pilares de la biodiversidad, ya que alimentan muchos ecosistemas. «Cuando los glaciares se derriten rápidamente, millones de personas se enfrentan a la escasez de agua y al aumento del riesgo de catástrofes naturales como las inundaciones, y otros millones pueden verse desplazados por la consiguiente subida del nivel del mar. Este estudio pone de relieve la urgente necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e invertir en soluciones basadas en la naturaleza, que pueden ayudar a mitigar el cambio climático y permitir que la gente se adapte mejor a sus impactos», dijo Bruno Oberle, director general de la UICN. Ejemplos de glaciares por región América Latina • Glaciares del Parque Nacional de los Alerces (Argentina) – Segunda pérdida de masa más elevada respecto a 2000 (45.6 %). • Glaciares del Parque Nacional de Huascarán (Perú) – han disminuido en un 15 % desde 2000. América del Norte • Glaciares del Parque Nacional de Yellowstone (Estados Unidos de América) – podrían desaparecer de aquí a 2050. • Glaciares del Parque Nacional de Yosemite (Estados Unidos de América) – podrían desaparecer de aquí a 2050. • Glaciares del Parque Internacional de la Paz Waterton Glacier (Canadá, Estados Unidos de América) – Han perdido ¼ (26,5%) de su volumen en 20 años. África • Según los datos disponibles, todos los glaciares situados en sitios del patrimonio mundial africano desaparecerán de aquí a 2050, incluidos los del Parque Nacional de Kilimanjaro y del Monte Kenya. Asia • Glaciares de las Zonas protegidas del Parque de los Tres Ríos Paralelos de Yunnan (China) – Número 1 de las pérdidas de masa más elevadas respecto a (57,2 %), es también el glaciar que se funde más rápido de toda la Lista. • Glaciares del Tien-Shan occidental (Kazajstán, Kirguistán y Uzbekistán) – han disminuido un 27% desde 2000. Europa • Glaciares de los Pirineos Monte Perdido (Francia, España) – podrían desaparecer de aquí a 2050. • Glaciares de los Dolomitas – podrían desaparecer de aquí a 2050. Oceanía • El glaciar del sitio Te Wahipounamu – Suroeste de Nueva Zelanda (Nueva Zelanda) ha perdido 20% de su volumen desde 2000. La UNESCO agradece la colaboración de la UICN, ETH Zurich, el Instituto Federal Suizo para la investigación sobre el Bosque, la Nieve y el Paisaje (WSL) y el Laboratorio de Estudios de Geofísica y Oceanografía Espaciales del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS) de Francia por su contribución a este estudio. Más en Andina: ?? La visita de los turistas nacionales y extranjeros al parque arqueológico de Machu Picchu y otros sitios arqueológicos de Cusco se desarrolla con total normalidad. https://t.co/LcBQXdIq4G pic.twitter.com/521cpHtl4O

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) November 3, 2022 (FIN) NDP/MAO Publicado: 3/11/2022

