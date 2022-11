Premio Nobel sugiere ser menos estrictos en empleo sin dejar regulaciones necesarias

Entornointeligente.com /

«En cuanto a mejorar el crecimiento, hay que ser menos estrictos. No digo que no haya regulaciones, no estoy diciendo eso, pero creo que la sobrerregulación o regulación excesiva pone muchas barreras a los mercados», sostuvo. «El crecimiento de la actividad productiva se vería beneficiado con una economía que responda de manera flexible», agregó. Durante el XXXIII Seminario Anual CIES , James Heckman sostuvo que el mercado laboral es un terreno complejo, tomando en cuenta, además, las nuevas tendencias que se están dando. «El mercado laboral es un fenómeno muy complicado, hay empresas que se contraen, otras que se expanden, nuevas industrias que participan y nuevos canales comerciales», manifestó. Nuevas formas de negocios El Premio Nobel de Economía enfatizó que la actual dinámica relacionada a la tecnología e innovación está configurando nuevas formas de negocios. «La dinámica rápida, y el ritmo de la innovación y del cambio en los mercados laborales, así como la inteligencia artificial y la robotización, requieren nuevos patrones de comercio», refirió. «La idea es que la informalidad nos da un margen para la flexibilidad, lo cual significa que es posible coger nuevas oportunidades», añadió. Jóvenes que recién empiezan James Heckman consideró que la rigidez en los mercados laborales puede traer efectos negativos y que deberían mejorarse los incentivos en ese sentido para dinamizar la economía. «Los jóvenes que no tienen habilidades y que se les da un salario inicial para que comiencen, es una fuente enorme de flexibilidad», indicó. Más en Andina: El @Minem transfirió S/ 602 millones para remediar 1,088 pasivos ambientales ?? https://t.co/5tRJkuG7jX ?? Hay 6,903 pasivos ambientales mineros de los cuales 3,138 se encuentran gestionados. pic.twitter.com/lI523GJ74X

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) November 3, 2022 (FIN) CNA Publicado: 3/11/2022 Noticias Relacionadas Dos premios Nobel disertarán para Perú en Seminario Anual del CIES CIES: «Es el momento de definir prioridades y planes pospandemia»

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com