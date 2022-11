«No estamos destruyendo la capitalización individual»: Las definiciones de Marcel tras anuncio de reforma previsional

Entornointeligente.com /

Una serie de definiciones de cómo cambiaría el sistema de pensiones que actualmente existe en el país fueron detalladas este jueves por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, tras la presentación de uno de los proyectos emblemáticos de la actual administración: la reforma previsional.

La propuesta plantea profundas modificaciones, como avanzar hacia un sistema mixto, el incremento de la solidaridad, un rol del Estado más protagónico, cambios en la cotización, la transformación de las AFPs en Inversores de Pensiones Privados (IPP), entre otros.

Seguro Social Previsional Una de las novedades que trae la iniciativa -la que se espera ingrese la próxima semana a la Cámara de Diputadas y Diputados- es que se agrega una cotización de cargo del empleador equivalente al 6%, la que se destinará a un fondo común con una lógica de Seguro Social Previsional.

El mecanismo establece que, al momento de anotar la cotización del 6% del empleador en el registro individual, un 70% del total se registra de acuerdo con el valor cotizado por el empleador al trabajador, mientras que el 30% restante se registra en la cuenta del trabajador como el valor de la cotización promedio del sistema.

Con ello, todos los trabajadores de ingresos menores que el promedio, aproximadamente un 65% a 70% del universo total, obtendrán una cotización mayor al 6% de su salario.

A este respecto, el jefe de la billetera fiscal explicó que «el 6% de cotización de los empleadores va a ir a un Seguro Social. En el fondo, significa que es un mecanismo que le ayuda a las personas a cubrir ciertas contingencias que han tenido en la vida que no pueden controlar directamente».

«Los recursos de este Seguro Social se van a usar de cuatro maneras distintas. Primero para entregarle un beneficio a todos los afiliados, ese beneficio a todos los afiliados va a provenir de esta combinación de una proporción del 6% proporcional a su renta, el 70% del 6% proporcional a su renta y el 30% restante prorrateado en montos iguales para todos los cotizantes», añadió.

Continuó diciendo que «eso le va a dar a este mecanismo una forma progresiva, en el sentido de que van a recibir un mayor aporte a su cuenta personal las personas de más bajos ingresos. Ahora, de más bajos ingresos no significa extremadamente bajo, sino que todas las personas con rentas inferiores a $1,5 millones para abajo».

En segundo lugar, mencionó que «el Seguro Social va a cubrir la mejora inmediata de beneficios para los actuales pensionados, ese beneficio se va a calcular como 0,1 UF por años cotizados, l o cual significa que va a premiar el esfuerzo de cotización que han hecho las personas durante su vida laboral, por lo tanto, quien ha hecho un mayor esfuerzo, va a tener tambien una retribución proporcionalmente mayor».

Asimismo, Marcel indicó que «el Seguro Social va a financiar las correciones a las desigualdades que genera el sistema en razón de género, o en razón de la manera en que ha transcurrido la vida laboral de la persona. En el caso de género, va a cubrir el diferencial que se produce en la renta vitalicia entre hombres y mujeres por tener expectativas de vida distitnas. Además, va a entregar un aporte por doce meses correspondiente al tiempo en que la persona se ha dedicado a cuidados de adultos mayores, o personas discapacitadas».

Además de mencionar que se suma un beneficio de maternidad, el jefe de la billetera fiscal sostuvo que «el Seguro Social va a acumular reservas en el tiempo para asegurar que estos beneficios sean capaces de sostenerse en el largo plazo, porque en el tiempo va a ir cambiando la demografía, por lo tanto, se requieren reservas para poder mantenerlos en el largo plazo».

Discusión en el Congreso Por otro lado, el secretario de Estado instó al mundo político a no atrincherarse y a avanzar en la tramitación de la reforma previsional, considerando que los intentos de los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera por modificar el sistema de pensiones nunca llegaron a puerto.

«Esperamos tener una discusión serena, no ideologizada, pragmática y que tenga en primer lugar a la vista los intereses y las necesidades de las personas» , recalcó.

«Creo que no podemos obviar el contexto en el que se va a dar esta discusión, que es un contexto de una postergación durante siete años de una reforma previsional, dos intentos fallidos anteriores. Creo que ningún actor político, ni el Gobierno, ni los parlamentarios, ni la oposición, ni los actores del sistema pueden darse el lujo de tener nuevamente una discusión fallida, y todos tenemos que aportar de la manera más constructiva posible», acotó.

Destino del 6% El destino del 6% extra de cotización, en tanto, sigue siendo una incógnita por resolver, pues mientras el oficialismo defiende que vaya a un fondo solidario, eso no implica que así sea aprobado por el Congreso, donde no cuenta con mayoría.

Sobre este punto, Marcel apuntó que «tenemos una propuesta que era dedicar todo el desitno del 6% a cuentas de capitalización individual. Eso es una propuesta que se ubica a la derecha de la propuesta del Gobierno del Presidente Piñera, y la verdad es que es difícil de comprender, porque sabemos que en esas circunstancias todas las desigualdades del sistema se van a mantener».

«Tenemos que tener claro que la mediana de la pensión autofinanciada por parte de las personas ha sido de $64.000, aún cuando se le agregaran esos seis puntos porcentuales, eso no va a ser suficiente. Por eso es que tenemos que tener un sistema mixto, la propuesta del Gobierno va justamente en esa dirección, tener un sistema mixto que tenga aportes de trabajadores, empleadores, y el Estado, que tenga administradores públicos y privados, que tenga un pilar de capitalización individual, y un pilar de seguro social, para de esa manera poder cumplir con los objetivos que tiene un sistema de pensiones», aseguró.

Y enfatizó: «no estamos destruyendo la capitalización individual, la estamos fortaleciendo, y la estamos complementando con el Seguro Social, no la estamos reemplazando con el Seguro Social» .

Terminar con las AFPs Sobre esta materia, el ministro Marcel declaró que «lo que se va a acabar son las AFPs tal como lo concoemos, con esta integración vertical de administración de fondos y administración de cuentas y como la única contraparte de los afiliados al momento de informarse sobre su situación previsional, y además administradores de los multifondos».

«Eso no significa que no vayan a existir administradores privados de inversiones, al contrario, se crea la figura del Inversor Privado de Inversiones (IPP), las actuales AFPs van a poder convertirse en inversones privados de pensiones, pero al separarse la administración de cuentas de la administración de fondos, van a disminuir las barreras de entrada y, probablemente, van a poder entrar más competidores al mercado», agregó.

Asimismo, deslizó que «los multifondos van a ser reemplazados por fondos generacionales a los cuales se van a ir moviendo las personas de acuerdo a la etapa de la vida en la que se encuentren, y por esa vía vamos a evitar esta continua especulación de estarse tratando de mover entre mutlifondos para tratar de ganar una pequeña diferencia de márgenes que, sabemos, en el conjunto ha significado una pérdida neta en lugar de una ganancia neta».

Financiamiento Considerando que ciertas voces han planteado la idea de financiar la seguridad social a través de impuestos, Marcel manifestó que «los impuestos generales no es una palabra mágica, no es un maná que venga del cielo, ingresos generales de la nación son impuestos «.

«Si hoy día estamos discutiendo una reforma tributaria, donde un tercio de la recaudación va a ir solamente a financiar el aumento de la Pensión Garantizada Universal a $250.000, nos podemos imaginar que si a través de impuestos generales se pudiera financiar todo lo que se quiere financiar a través del componente de Seguridad Social tendríamos que tener una reforma tributaria plus, no menos», subrayó.

«No estamos destruyendo la capitalización individual, la estamos fortaleciendo, y la estamos complementando con el Seguro Social, no la estamos reemplazando con el Seguro Social» Mario Marcel, ministro de Hacienda «Para dar un orden de magnitud, pensemos que el 6% de la renta imponible equivale más o menos alrededor de un 2% del Producto, eso signifca que la reforma tributaria tendría que ser 50% mayor en términos de sus objetivos de recaudación que lo que hoy día tenemos en el Congreso. Entonces, me parece que quienes plantean esa argumentación no pueden solamente invocar este maná del cielo, si no que tendrían que hacer sus propuestas tributarias sobre cómo se podría generar ya no una recudación de 4% del Producto, sino que de 6% del Producto», cerró.

Heredabilidad Respecto a la heredabilidad de los fondos, el ministro de Hacienda reparó en que «actualmente, la herencia es solo una opción para los que se jubilan por retiro programado y fallecen antes de que se acabe su fondo, y tenemos que tener en cuenta que hoy día el 50% de las mujeres agota sus fondos antes de fallecer. Y lo mismo para el 20% de los hombres, entonces la idea de que hoy día hay una herencia generalizada no es correcta».

«En la propuesta que estamos haciendo se amplían significativamente las posibilidades de herencia, porque se introduce la posibilidad de herencia como parte de la renta vitalicia, entonces va a existr una renta vitalicia con herencia a opción del trabajador o trabajadora, por lo tanto, todos los trabajadores que se jubilen van a poder tener esa opición si así lo deaean. Si no quieren dejar una herencia, van tener una renta vitalicia algo mayor», concluyó la autoridad. ¿Encontraste algún error? Avísanos

