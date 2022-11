Museos Abiertos ofrece este domingo más de 30 actividades en ocho regiones

Entornointeligente.com /

Como cada primer domingo de mes se desarrollarán 34 actividades de manera presencial y virtual , en los diferentes recintos culturales. Todo ello como parte de la campaña Museando en Noviembre . En esta ocasión, el público podrá acceder a la variada programación que ofrecen las ferias artesanales , exposiciones de arte, historia y cultura ; conversatorios, cursos y talleres de arte ; así como a las presentaciones escénicas , performances musicales y de danza , visitas guiadas , entre otras actividades. Para esta edición se han preparado las siguientes actividades: «I concurso de disfraces del Museo Nacional de Chavín» , Taller de cerámica en el Museo Nacional del Perú (MUNA), la exposición «Arte tradicional: la creatividad en la resiliencia» en el Museo Nacional de la Cultura Peruana, entre otras. Los museos de las regiones de Áncash, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, Lambayeque, Lima y Loreto abrirán sus puertas para recibir a peruanos/as y residentes en el país, a fin de que conozcan un poco más de nuestro legado histórico. El programa Museos Abiertos brinda acceso gratuito a los museos, sitios arqueológicos y lugares históricos administrados por el Estado, el primer domingo de cada mes, gracias a la Ley 30599, promulgada en el 2017. La ciudadanía puede ver la lista completa de los recintos aquí . Además, la ciudadanía podrá hacer recorridos virtuales en 360° , de las más de 30 opciones que presenta la plataforma digital que el Ministerio pone a su disposición. También lea: Museos de Lambayeque lideran visitas con 213,622 asistentes en lo que va del año Mayor información Para conocer más sobre las actividades de los museos del Ministerio de Cultura visita: • Página web sobre museos del Ministerio de Cultura . • Plataforma de Comunicación de la Dirección General de Museos . Programación Áncash Museo Nacional Chavín Avenida 17 de Enero Norte s/n, Chavín de Huántar, Huari, Áncash. 10:00 a. m. | I Concurso de Disfraces del Museo Nacional Chavín. Cajamarca Museo Arqueológico y Etnográfico del Conjunto Monumental Belén Jirón Belén 631, Cajamarca 9:00 a. m. a 1:00 p. m. / 2:30 p. m. a 6:00 p. m. | Expo-Venta de Productos Artesanales en el Conjunto Monumental Belén. Cusco Museo Histórico Regional de Cusco Calle Heladeros s/n, plazoleta Regocijo, Cusco https://www.facebook.com/MuseoHistoricoRegional https://web.facebook.com/ministerioculturacusco 10:00 a. m. | Armable Pop Up Pintura «La hora de la muerte». Ica Museo Regional de Ica «Adolfo Bermúdez Jenkins» Explanada del museo Avenida Ayabaca, cuadra 8 s/n. https://web.facebook.com/profile.php?id=100064720177821 09:00 a. m. a 5:00 p. m. | Caritas pintadas (3ra. edición) 11:00 a. m. | La pieza del mes (virtual) Junín Museo Regional de Arqueología de Junín Jirón Grau 195, Chupaca 11:00 a. m. | Taller: Animando la historia con plastilina. Museo de Sitio y Santuario Arqueológico de Wariwillka Plaza principal de Huari s/n, Huancán, Huancayo, Junín 11:00 a. m. | Taller de bordados «Emprende mujer» Lambayeque Museo Arqueológico Nacional Brüning Calle Huamachuco s/n (al costado del parque infantil de Lambayeque) 09:00 a. m. a 5:00 p. m. | Izamiento del pabellón 11:00 a. m. | Presentaciones artísticas por parte de la caravana artística Lambayeque Tradición Museo de Sitio Huaca Chotuna – Chornancap A 1.5 km del caserío Ranchería, comunidad campesina de San José, Lambayeque. 9:30 a. m. – 12:30 p.m. | Exposición de tejido en telar de faja 10:00 a. m. – 12:00 p.m. | Talleres educativos Loreto Museo Amazónico Malecón Tarapacá 386 09:00 a. m. a 12:30 p. m. y 2:30 p. m. a 4:45 p. m. | Exposición pictórica «Rostros del Itaya» | Exposición pictórica y visual «Raíces» | Exposición fotográfica «Época del caucho en la Amazonía peruana». Lima Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social Bajada San Martín 151, Miraflores 6:00 p. m. | Teatro «Se busca: Teng Siau Ping». Museo Nacional de la Cultura Peruana Avenida Alfonso Ugarte 650, Cercado de Lima https://www.facebook.com/mndcp https://www.instagram.com/museonacionalculturaperuana/ 11:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. | Taller presencial: • Hilado con lana de oveja • Cerámica ayacuchana 09:00 a. m. a 4:30 p. m. Exposiciones: • Arte tradicional: La creatividad en la resiliencia • Exposición venta de artesanía 11:00 a. m. a 11:40 a. m. / 11:50 a. m. a 12:30 p. m. / 12:40 p. m. a 1:10 p. m. | Taller presencial: • Aprendiendo braille 11:00 a. m. | Taller virtual: • Tallado de madera Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú Plaza Bolívar s/n, Pueblo Libre 10:30 a. m. a 4:30 p. m. | Exhibición «La Independencia. Procesos e ideas», en la Quinta de los Libertadores – Sala Independencia. Museo Postal y Filatélico del Perú https://www.facebook.com/museopostalfilatelico 10:00 a.m.: Inauguración del Primer Encuentro de Jóvenes Coleccionistas Museo Pachacámac Antigua carretera Panamericana Sur km 31.5, Lurín, Lima. 10:00 a. m. a 3:00 p. m. • Taller de bordado • Exposición venta de cerámica ayacuchana • Feria ecológica 11:00 a. m. • Contando fragmentos del manuscrito «Dioses y hombres de Huarochirí». Museo de Sitio «Arturo Jiménez Borja» – Puruchuco Av. Prolongación Javier Prado Este, Cdra. 85, Ate, Lima. https://www.facebook.com/museopuruchuco https://www.instagram.com/museopuruchuco/ 09:00 a. m. a 4:00 p. m. |Talleres – Visitas guiadas. Casa de la Gastronomía Peruana https://www.facebook.com/casadelagastronomia 11:00 a.m. | Tanta wawa, pan tradicional y emblemático del Perú. Museo Nacional del Perú (Muna) Antigua carretera Panamericana Sur km 31.5, Lurín, Lima. https://www.facebook.com/MUNAdelperu https://www.instagram.com/munadelperu/ 11:00 a. m. | Visita guiada «La muerte en el antiguo Perú» 11:00 a. m. | Taller de cerámica Museo de Sitio Pucllana Calle General Borgoño cuadra 8 s/n, Miraflores, Lima. https://www.facebook.com/Museo-de-Sitio-Huaca-Pucllana-711278732328425 https://www.instagram.com/museodesitiopucllana/ Sujeto a reserva en https://bit.ly/reservapucllana 09:00 a. m. a 4:15 p. m | Visitas guiadas al Museo de Sitio Pucllana. 09:00 a. m. a 4:15 p. m | Exposición temporal «La muerte en la cultura Lima». 11:00 a. m a 12:30 p. m. | Presentación del Ensamble de percusión de Miraflores. Museo «José Carlos Mariátegui» Jr. Washington 1946, Cercado de Lima. https://www.facebook.com/museomariategui https://www.instagram.com/museomariategui/ 11:00 a.m. Festival de cuentos «Narrarte»: El nabo gigante y Abiyoyo – Javier Collantes / Anansi trae las historias a la tierra e Historia del joven ladrón – Jenny Marticoirena / Los hijos de Nut y El viajo que hacía florecer los árboles – Luis Requejo.

