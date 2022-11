Entornointeligente.com /

Indicados pelo governo Bolsonaro em conselho barram proposta que coibiria crianças em bloqueios golpistas Proposta foi barrada na diretoria do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda). Por Thaiza Pauluze, GloboNews — São Paulo

03/11/2022 21h57 Atualizado 03/11/2022

1 de 1 Crianças no meio da BR-101 em Itajaí durante bloqueio na terça-feira (1º) — Foto: Reprodução Crianças no meio da BR-101 em Itajaí durante bloqueio na terça-feira (1º) — Foto: Reprodução

Em várias rodovias pelo país, repetem -se imagens de crianças levadas pelos pais bolsonaristas aos bloqueios golpistas –e expostas a riscos. Para tentar coibir a presença delas nos protestos, o presidente do Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente) propôs enviar uma recomendação aos conselhos tutelares, varas da infância e Ministérios Públicos para atuar nos casos. O documento, no entanto, foi barrado pelo integrantes do conselho ligados ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).

A diretoria do Conanda é formada por três conselheiros da sociedade civil e três conselheiros ligados ao Ministério da Justiça. Os primeiros aprovaram a recomendação; já os três conselheiros subordinados a Bolsonaro votaram contra o documento, o que impediu que fosse levado adiante.

Os bloqueios são feitos por bolsonaristas que não aceitam a derrota do candidato nas eleições do último domingo (30).

Nesta quarta-feira (3), um carro furou o bloqueio bolsonarista em Mirasso l, no interior paulista, atropelou e feriu 17 pessoas, entra elas duas meninas, de 11 e 12 anos.

Na recomendação, o Conanda argumenta que a Convenção da ONU dos Direitos das Crianças garante que elas podem participar de manifestações pacíficas, desde que não as coloque em risco de vida.

Não é o caso dos bloqueios em rodovias, segundo o presidente do conselho, Diego Alves. Para ele, os atos «ameaçam o direito de ir e vir, a segurança pública e a segurança nacional, inclusive expondo crianças e adolescentes a riscos de atropelamento, intervenção policial com bombas de gás e outros meios de dispersão», escreveu no documento.

Por isso, o órgão pretendia emitir três recomendações. A primeira, a pais e responsáveis, para que não levem crianças e adolescentes aos bloqueio. E também à sociedade, para que denuncie no Disque 100, Conselho Tutelar e Ministério Público a presença crianças e adolescentes nos atos.

Além disso, pretendia recomendar aos Conselhos Tutelares, Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), Ministério Público e Varas da Infância dos Tribunais de Justiça que tomem medidas necessárias para prevenir, evitar e remover crianças das situações de risco.

