Gilberto Correa desató la polémica por el Miss Venezuela al no ser invitado formalmente al evento

El reconocido periodista y presentador de televisión venezolano, Gilberto Correa confesó que la organización Miss Venezuela no lo ha invitado al evento.

Por Diario 2001

«Para mis seguidores que me preguntan: Que si estará como jurado o invitado al Miss Venezuela? Respuesta: La organización no me ha enviado una invitación formal para el evento ni contactado por ninguno de sus organizadores», dijo el presentador al respecto.

En este sentido, muchas personas se sintieron indignadas porque Gilberto Correa no ha sido llamado como invitado especial para el Miss Venezuela.

Recordemos que Correa fue uno de las grandes animadores del evento junto a la también presentadora de televisión Maite Delgado quien si asistirá este año.

«Ahora lo invitan a última hora, cosa que ese señor no merece. Él debe estar primero que muchos», «Deberían invitarlo sí o sí», escribieron algunos sobre el tema con Gilberto Correa.

