Gerard Piqué sorprende y anuncia su retiro del fútbol, pese a que seguía con contrato… Mira el video

Una verdadera bomba. Después de 15 temporadas en el Barcelona, el defensa Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol.

Se despedirá del Camp Nou en el partido del próximo sábado ante el Almería y, si es convocado para el siguiente duelo frente a Osasuna, ese será la última vez que vista la camiseta azulgrana.

» He decidido que es el momento de cerrar el círculo. Siempre dije que después del Barça no había ningún otro equipo y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el Barça a mis hijos, tal y como mi familia hizo conmigo. Y ya me conocéis, tarde o temprano volveré», dijo en un video emitido a a través de sus redes sociales.

El zaguero, de 35 años, tiene contrato con la entidad blaugrana hasta el 2024, pero decidió que no seguirá activo, pese a la temporada que le quedaba.

Piqué dejará de vestir de barcelonista tras quince campañas en el Camp Nou, adonde llegó procedente del Manchester United. El catalán regresó al Barcelona, donde se formó como futbolista, de la mano de Josep Guardiola en 2008.

Es sin duda uno de los defensas más importantes en la historia del los culés, equipo en el que ha disputado un total de 615 encuentros y ha marcado 53 goles y es el quinto futbolista que más partidos ha jugado con el Barça, levantando 30 títulos, con tres Champions y 8 Ligas.

A su carrera le agrega además el Mundial del 2010 y la Eurocopa del 2008 , jugando con la selección de España.

