FBI alerta para ameaças às sinagogas no estado de Nova Jersey O FBI não deu detalhes sobre o tipo de ameaça ou qual seria a motivação, mas disse que o aviso foi emitido como uma medida proativa enquanto o caso é investigado. Por France Presse

03/11/2022 21h57 Atualizado 03/11/2022

FBI alerta para ameaças às sinagogas no estado de Nova Jersey

O FBI dos Estados Unidos emitiu um alerta nesta quinta-feira (3) sobre uma ameaça generalizada às sinagogas no estado de Nova Jersey. Os EUA vivem uma onda de retórica antissemita.

Quem fez o comunicado foi o escritório do FBI em Nova Jersey. «Pedimos que tomem todas as precauções de segurança para proteger sua comunidade e suas instalações, fiquem alertas», disse o órgão.

O FBI não deu detalhes sobre o tipo de ameaça ou qual seria a motivação, mas disse que o aviso foi emitido como uma medida proativa enquanto o caso é investigado.

Nova Jersey tem uma das maiores populações judaicas dos Estados Unidos , com 572 mil pessoas, de acordo com o American Jewish Population Project.

O alerta veio em um contexto de uma preocupação crescente com o aumento do antissemitismo no país.

