Entornointeligente.com /

Remolacha ※ Noticias Republica Dominicana El Blog #1 de los dominicanos Menu Skip to content inicio Noticias República Dominicana Internacional Turismo Modo oscuro inicio Noticias República Dominicana Internacional Turismo «Entre los dos me lo mataron» Noviembre 3, 2022 por J.C La Policía Nacional informó que fue arrestado este jueves un hombre acusado de quitarle la vida a otro tras un conflicto aun no esclarecido, en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

LINK ORIGINAL: Remolacha

Entornointeligente.com