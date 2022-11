En Venezuela, los cochinitos de Navidad se lucen y engordan

Entornointeligente.com /

La vendedora de Innova Mundo, Nirianny Duarte, indicó que «la cochinita la pusimos hace una semana y la respuesta de la gente ha sido muy buena, le han echado bastante para los pocos días que tiene».

Comentó que cuando los clientes le echan dinero a la cochina «tocamos pitos y gritamos para darle gracias y también para animar a la gente a colaborar».

«Le pedimos a la gente que nos colabore porque es un regalo para nosotros a final de año, para compartir con los compañeros. El cerdito del año pasado se llamaba Porkis, este año es hembra y se llama Pepa, tiene vestido y está ma-quillada. La gente nos dice que está bonito y creativo», afirmó.

Precisó que Pepa recibe bolívares y dólares, «al día come bastante, al llenarse si ya no le entra le metemos una regla. Se va llenando y lo vamos guardando, el reparto del dinero lo haremos a partes iguales al final de diciembre».

Tradición El encargado de Blu and Red, Nidal Safadi, señaló que la alcancía decembrina la colocaron el 01 de noviembre, «este año le pusimos un gorrito y lo pintamos porque estamos en navidad. El lunes lo pusimos y no le ha caído ni una arepita. Si Dios quiere lo vamos a llenar, los muchachos se lo merecen y no podemos perder la tradición».

Comentó que hay gente que colabora, por más que la situación esté difícil la gente siempre suelta algo para el cochinito. «Ahorita hay dos empleados y lo que se recoja se dividirá a la mitad entre ellos el 29 de diciembre».

Precisó que hay gente que aporta $1 o $5 o entre Bs 1 y Bs 20, depende del bolsillo. El cliente que gasta $50 o $100 da $5 y el que gasta $10 da Bs 1 o Bs 5. Hay gente que dice ya le vamos a echar al cochino».

Creatividad La vendedora de Inversiones Racer, Yorely Elista, indicó que el cochinito lo pusieron la semana pasada y «solo tiene un $1. Es un botellón de agua decorado como un reno, la cola es un cable con un bombillo, tiene un timbre y se le prenden los ojos. El año pasado fue un Santa Clauss».

Comentó que la expectativa que tienen es que la gente entre, se sorprenda al verlo y le eche dinero. «En ocasiones se asustan por el timbre pero causa buena impresión. Le echan dólares o bolívares, depende del alcance del cliente, $1 o Bs 13.

Expresó que «la cochina» se repartirá de acuerdo al nivel de cada trabajador, es decir, por su tiempo en la empresa y desempeño a cada uno le tocará un porcentaje diferente. El reparto se hará el último día de trabajo en diciembre, entre el 22 y el 24″.

La encargada de Ferretería Valente, Yuraima Aguilera, indicó que el cochinito lo colocaron el pasado sábado.

«Este año lo hicimos de Deadpool de Marvel, es un botellón de agua decorado como el personaje, se le prenden la cola y los ojos».

Manifestó que esperan que «lo alimenten mucho» para que se beneficien los vendedores. Todos los años le meten bastante, en ocasiones lo vaciamos dos o tres veces al mes, ahora esperamos lo mismo. Eso va a un pote común y se reparte entre los vendedores», dijo.

Acotó que al día le echan de Bs 300 a Bs 200, una persona puede dar de Bs 1 a Bs 5 o de $1 a $5 y eso se repartirá a partes iguales entre los vendedores el último día de trabajo en diciembre.

Un empleado de Distribuidora Valparaído, Daniel Rondón, indicó que tienen dos cochinitos, uno del Magallanes y otro de Leones del Caracas. «Un cliente puede dar Bs 1 o $1, lo que se recoja se repartirá entre todos el 24 de diciembre».

