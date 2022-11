El gobierno de Ecuador hace frente a la violencia con un gran dispositivo de seguridad

Entornointeligente.com /

Más de mil agentes del orden participaron en la gigantesca operación del jueves. El Gobierno informó que más de mil reclusos fueron sacados de la penitenciaría en Guayaquil.

QUITO — Una enorme operación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ecuatorianas se desarrolló este jueves en los alrededores del Centro de Privación de la Libertad Número 1, localizado en la ciudad costera de Guayaquil, más conocido como la Penitenciaría del Litoral, que alberga a una población de 6.978 internos, con corte al 28 de octubre, de acuerdo con información oficial.

Desde muy muy temprano y en el inicio de un largo puente festivo de cuatro días en este país, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), informó sobre la acción, tendiente a retomar el control de los pabellones, reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de seguridad.

También lea «No vamos a bajar la guardia»: decenas de arrestados en Ecuador tras ataques Según la Policía, en esta acción participaron 1.300 agentes de unidades tácticas, preventivas, investigativas y de inteligencia, con el apoyo de un número similar de militares, de acuerdo con información proporcionada por el SNAI.

Este nuevo hecho de violencia se da en medio del tercer día de vigencia del estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas, decretado por el gobierno, y también de los traslados de presos anunciados por la institución encargada del manejo de las prisiones. La víspera, el director del organismo oficial, Guillermo Rodríguez, explicó que fueron movilizados desde la Penitenciaría 1.002 personas.

Imágenes que circularon desde la mañana del jueves en la red social Twitter daban cuenta del grado de violencia con el que fueron recibidos los agentes de unidades especiales al intentar ingresar a la cárcel. En otras, proporcionadas por el SNAI y la Policía Nacional, se vio a uniformados heridos que fueron trasladados a casas de salud en Guayaquil.

El saldo, hasta la mitad de la tarde del jueves: se retomó el control del pabellón 2 del centro penitenciario. Sin embargo, el general Víctor Zárate, comandante de Policía en la Zona 8, que comprende Guayaquil y las vecinas Durán y Samborondón, dio a conocer que seis policías y dos militares resultaron heridos.

Similares hechos, con el uso de artefactos explosivos, se produjeron en otros lugares de esa ciudad, que incluyeron dos estaciones de gasolina y un cuartel de policía.

Además, se informó sobre al menos dos vehículos incendiados en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, localizada a unos 100 kilómetros de Quito.

Mario Carrillo, exdirector de la Cárcel de Cotopaxi, especializado en gestión de riesgos y seguridad, destacó la acción emprendida por el gobierno en las últimas horas, pero aclaró que mientras no exista un involucramiento mayor del Estado en el tratamiento del tema penitenciario y la elaboración de políticas públicas para reducir los índices de violencia, no se va a resolver.

Puntualizó que eso incluye a las funciones del Estado, los gobiernos locales y los medios de comunicación. Además, criticó a los jueces y la Asamblea Nacional por «irse de feriado» y no reunirse para analizar los hechos violentos ocurridos desde inicios de semana.

Cerca del final de la tarde, el presidente, Guillermo Lasso, publicó en su cuenta en Twitter que su gobierno «no se doblega ante narcoterroristas» y que estos no van a imponer su voluntad en el Ecuador. «Aquí estamos para hacerles frente y proteger a los 18 millones de ecuatorianos que merecen vivir en paz», sentenció el mandatario.

Hasta el cierre de esta nota, el gobierno del Ecuador no entregó un balance de las armas, teléfonos y municiones incautados en las celdas del pabellón 2, epicentro de la violencia este día y que por ahora permanece bajo control de las fuerzas del orden.

La violencia también se trasladó a las calles en las últimas horas. Según reportes en horas de la tarde, una central eléctrica fue afectada por la detonación de un artefacto explosivo en la vecina ciudad de Durán, uno de los lugares más afectados por la presencia de organizaciones criminales en los últimos meses.

