Foto: Federico Gutiérrez

Diego Godín: «Hay que prepararse bien y no pensar en lesiones» Publicado el 3 de noviembre de 2022 Escribe Fiorella Rodríguez en Fútbol La selección de Diego Alonso realizó su cuarto entrenamiento de la última etapa de preparación para el Mundial de Qatar, que se está realizando en el Complejo Celeste y que tendrá sus últimos días en Abu Dabi, donde Uruguay concentrará de cara a la Copa del Mundo.

Día tras día, a los trabajos en Montevideo se van sumando los jugadores uruguayos que van quedando libres de sus equipos y deciden ponerse a disposición de Diego Alonso.

Diego Godín, que ya finalizó su temporada con Vélez y desde entonces entrena con el grupo charrúa, habló en conferencia de prensa luego del entrenamiento de este jueves. El capitán de Uruguay, ya recuperado de su dolencia por tendinitis, por la que estuvo varios meses sin jugar, disputará su cuarto Mundial con la selección uruguaya y ya se integró al grupo celeste que se prepara para el Mundial.

En primer lugar habló de su situación personal, recordando que no fue un año fácil por su tema físico. «Ya pude salir de esa situación que me tuvo a maltraer. Ahora estoy con la mente puesta al 100% en estar lo mejor posible si me toca estar», comenzó diciendo.

Además explicó lo que significa estar concentrado en esta instancia final de preparación para la competencia más importante: «Estás con la cabeza en el Mundial y sabiendo que cualquier cosa te puede dejar afuera, pero también está la otra parte: hay que prepararse bien y no pensar en lesiones. Los que están preocupados son los técnicos que en cada partido prenden 17 velas».

Luego, habló sobre el grupo del que es referente, sobre todo para los jóvenes que tienen sus primeros entrenamientos con la camiseta celeste. «Hoy estamos acá, hoy todos somos parte de la selección, todos somos parte del grupo y todos estamos en Qatar hasta que el Tornado dé la lista. Una vez que entramos al complejo somos todos iguales, intentamos recibirlos de la manera más natural posible y hacerlos sentir rápidamente en confianza para que demuestren en la cancha lo que los trajo a la selección», sostuvo El Faraón .

Temas en este artículo Uruguay Selección uruguaya de fútbol Diego Godín Qatar 2022

