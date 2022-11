Covid cero: murió un niño en China que no pudo ser atendido a tiempo porque el régimen tenía a su familia confinada

Entornointeligente.com /

La ciudad de Lanzhou , en el noroeste del país, lleva casi un mes en cuarentena en virtud de la dura política china de cero Covid , que ha hecho que millones de personas de todo el país estén confinadas en sus casas y se quejen a menudo de las malas condiciones, la escasez de alimentos y la lentitud de las respuestas de emergencia.

La policía local había confirmado anteriormente la muerte de un niño en un comunicado del martes, pero no mencionó los retrasos en el acceso al tratamiento médico.

Ese mismo día se difundieron rápidamente imágenes de personas administrando desesperadamente al niño reanimación cardiopulmonar , junto con vídeos de pequeñas protestas vecinales esa misma noche.

El padre del niño, de apellido Tuo , escribió el miércoles en las redes sociales que los trabajadores apostados en un puesto de control le habían negado el permiso para salir de su vivienda , y que una ambulancia no llegó a tiempo.

Más de una hora después, consiguió salir del recinto y pedir un taxi para ir al hospital, y poco después su hijo fue declarado muerto, dijo.

El jueves, las autoridades sanitarias del distrito publicaron un relato detallado del incidente en las redes sociales y expresaron sus «sinceras condolencias» a los familiares del niño.

«Aceptamos sinceramente las críticas y la supervisión de los medios de comunicación y los internautas, y estamos decididos a rectificar (los errores)», escribieron.

Las autoridades de Lanzhou admitieron que se tardó más de 90 minuto s en enviar una ambulancia después de que el padre del niño llamara varias veces a una línea de emergencia, y confirmaron que se produjeron largas interacciones con el personal en la puerta del recinto.

«Este incidente ha puesto de manifiesto los bloqueos en el mecanismo de rescate de emergencia, la debilidad en la capacidad de respuesta a las emergencias y la inflexibilidad del trabajo de los cuadros», señala el comunicado.

Indignación

Las autoridades dijeron que Tuo había conseguido finalmente llamar a un taxi con la ayuda de un policía en otro puesto de control.

Sin embargo, Tuo dijo que le habían obligado a atravesar la barrera del puesto de control y que fue un transeúnte quien le ayudó a marcar el viaje.

También afirmó que el personal de la comunidad le pidió que presentara el resultado de la prueba PCR , a pesar de que todo el complejo de viviendas había estado en cuarentena y no se había hecho la prueba durante los 10 días anteriores.

La tragedia desencadenó una tormenta de críticas en Internet a la política china de cero Covid, con un hashtag relacionado censurado en Weibo después de ganar cientos de millones de visitas.

«Tres años de pandemia de Covid han sido toda su vida», rezaba un comentario muy difundido.

«Aunque no lo he vivido, siento que no puedo respirar», escribió otro usuario.

El incidente es el último de una serie de emergencias sanitarias que han provocado indignación después de que se agravaran por las políticas de cero Covid.

A finales del mes pasado, los censores borraron los mensajes que decían que una niña de 14 años había muerto en la ciudad central de Ruzhou después de enfermarse en un centro de cuarentena y de que se le negara una atención médica rápida.

En enero, una mujer embarazada de la ciudad de Xi’an abortó tras negársele la entrada al hospital por no tener el resultado de la prueba PCR.

Con información de AFP

