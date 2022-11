¡Atención! Sepa cómo afrontar una posible repetición de año escolar de su hijo

Entornointeligente.com /

Es labor de los padres ayudar a los hijos a enfrentar emocionalmente este problema tan complejo, sostuvo Illary Ramírez, especialista en salud del adolescente y terapeuta familiar de la clínica de familia de la Municipalidad de San Borja. «Deben de salir todos juntos, como familia, de esta situación y reconocer como padres que nos faltó o en que nos excedimos». Manifestó que es importante analizar la razón por la cual el hijo repetirá de año, reconociendo que quizá se descuidó la forma en la que estudiaba y realizaba las tareas asignadas. Puedes leer: ¿Quieres rendir un buen examen? sigue estos consejos de los talentos Pronabec Otro motivo pudo ser el ambiente en el que se vive en el hogar, ¿son padres muy complacientes? ¿son padres alejados? ¿viven en un hogar de constantes peleas?, muchas posibles causas para un solo resultado. En este punto los padres deben asumir también su responsabilidad en este problema. Una vez que se enteren de la noticia, la psicóloga recomendó evitar los reproches al escolar repitente y no caer en insultos y frases que solo lastimen la autoestima del alumno. El posible que el escolar enfrente diversas burlas en su centro de estudio y se separe de sus amistades más queridas, por lo cual necesita el apoyo de sus padres para enfrentar esta difícil situación. ¿Qué hacer? La especialista ofrece las siguientes recomendaciones: – Mantener una actitud positiva y reflexiva ante sus hijos. – Se debe hablar sobre la posibilidad de repetir el año, dejando que los chicos se expresen. – Se debe acompañar con nuevos hábitos de estudio y un compromiso por parte de la familia. – Ver la repetición como una nueva oportunidad para lograr las competencias no alcanzadas. No verlo como un castigo. – Repetir no significa hacer lo mismo. Es más, durante el próximo curso, tenemos que pensar en qué debemos evitar respecto al año pasado y qué debemos reforzar. – Se debe ver las cosas en positivo y darle confianza al menor, explicándole que tendrá nuevos amigos, que seguirá viendo a los antiguos en las actividades extraescolares y en los recreos. Esta es una buena oportunidad para que la familia reconozca sus fortalezas y pueda enfrentar mejor sus debilidades. Si lo hace en compañía de un profesional en salud mental les irá mucho mejor. Más en Andina ¿Tu hijo está a punto de repetir el año escolar? Experta te dice qué hacer https://t.co/efbXxgUKfI pic.twitter.com/cOlc2vukzL

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) December 11, 2017

