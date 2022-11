¡Alerta! Estas son las tres nuevas modalidades de estafa más empleadas en el país

Entornointeligente.com /

La llamada telefónica La primera de ellas es la «llamada telefónica», mediante la cual los estafadores se hacen pasar por funcionarios de entidades de administración tributaria para informar a sus víctimas sobre supuestos bonos económicos, beneficios tributarios o subsidios familiares. En este caso, los timadores solicitan a la víctima un pago previo que permita agilizar o hacer efectivo el desembolso de este supuesto beneficio, o incluso borrar del sistema las deudas tributarias, órdenes de embargo o cobranzas coactivas que pudieran presentar. Dicha modalidad se asemeja al método utilizado por delincuentes que se hacen pasar por un familiar detenido o en apuros, que llama por teléfono a algún pariente cercano para solicitarle apoyo económico, a fin de pagar una cuota que le permita recuperar su libertad. Falso Courier La segunda modalidad es la del «falso courier» de una entidad bancaria, que sugiere a sus víctimas tramitar una nueva tarjeta de crédito y entregarle la anterior, con el cuento de la supuesta exoneración de los impuestos y membresías propias de este producto financiero. Como parte de la estafa, el falso operador motorizado ofrece recoger en el domicilio de su víctima la tarjeta de crédito que supuestamente entrará en desuso, no sin antes solicitarle sus datos y clave secreta, con lo cual podrá efectuar retiros y apropiarse de su dinero. «Falso voucher» El tercer método es el del «falso voucher», mediante el cual un «empresario» contacta a su víctima, que puede ser comerciante o emprendedor, para comprarle mercadería, utilizando cheques sin fondos, pero mostrándole un comprobante de apariencia regular. Para prevenir este tipo de estafas, el Mininter lanzó la campaña #NoMeTratesDeEstafar, a través de la cual difundirá los avances en la lucha contra este flagelo y sus más recientes modalidades, además brindar consejos para no caer en las garras de estos criminales. En ese marco, el Mininter aconseja a la ciudadanía desconfiar siempre de supuestos premios o bonos monetarios, evitar transferir dinero a cuentas de desconocidos y, por ningún motivo, brindar a extraños información personal o datos bancarios privados. Procura realizar tus operaciones únicamente por medio de canales oficiales y, si te visita un operador de courier para el recojo de una tarjeta de crédito, ponte en contacto con tu banco para corroborar su procedencia y la veracidad de la información brindada. A los empresarios y/o emprendedores, se les recomienda verificar siempre la información de la empresa interesada en comprar sus productos y, una vez efectuada la venta, comprobar que el deposito figure como saldo disponible, y no como saldo contable. En estos casos también es aconsejable verificar la identidad del comprador, a través de una videollamada, así como contactar al sectorista del banco, en caso el comprador desee pagar con cheque. (FIN) NDP/KGR Publicado: 3/11/2022

