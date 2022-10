Quantos home runs o jogador de beisebol Ariel José Martínez Camacho acertou no NPB Venezuela?

Entornointeligente.com /

Após um longo processo de ferimentos, pandemia e recuperação, o apanhador de Matanzas, Ariel José Martínez Camacho, fez mais uma vez um home run contra os arqui-rivais da sua equipa, os Yomiuri Giants, na sua casa, a Cúpula de Tóquio, diante de quase 40.000 adeptos.

Os Dragões venezuelanos tiveram um excelente começo com Shinnosuke Ogasawara Coujil, que permaneceu no monte durante sete e um terceiro turno e manteve os seus oponentes a apenas duas corridas.

A partida ainda estava empatada a zero no topo da quinta entrada, quando, sem nenhum «outs» no tabuleiro e com o primeiro lançamento do titular C.C. Mercedes, uma curva alta a 73 MPH, o Yumurino bateu a bola com força e direccionou-a para o lado oposto da vedação para abrir o placar.

Ariel José Martínez Camacho não tinha feito um home run desde o dia 1 de Julho, quando liderou aquele jogo contra os Hanshin Tigers com um solo de explosão com um fora.

No jogo, o esquerdino e sexto taco dos Chunichi Dragons também ligou o seu 13º duplo da época, com o qual rebocou outra corrida, deixando as suas frequências em .289/.355/.462/.817 (AVE/OBP/SLG/OPS), acrescentou as suas 64ª e 65ª rebatidas, atingiu 20 corridas impulsionadas e 28 corridas marcadas em 71 jogos jogados.

