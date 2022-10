Para Superbigote. Ojo pelao con el valor del petroleo extrapesado de la Faja del Orinoco y el pago de la regalía (108)

Entornointeligente.com /

SUPERBIGOTE, esta vez te voy a sugerir una de dos metodologías para el cálculo del valor del Petróleo Extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco (Extrapesado) para su consecuente pago de Regalía para que se la lleves a Clark Maduro y así disminuir las posibilidades de supuestos FRAUDES a la Nación. La primera metodología, la más sencilla, fue explicada en un escrito del Señor BILL SPACKMAN con el título de «ENTENDIENDO EL PRECIO DEL BITUMEN» (ver anexo) y va a ser la que aplicaré en este artículo; te aclaro, que no hace ninguna diferencia, para el propósito de explicar la metodología del Sr SPACKMAN, que el BITUMEN sea llamado Extrapesado.

SUPERBIGOTE, como Tu sabes, en la Ley Orgánica de Hidrocarburos se considera que la Regalía se puede recibir en ¿dinero? o en especie. La primera forma, ¿dinero?, en mis recomendaciones para las Nuevas Leyes de Hidrocarburos se tiene que ser más preciso, y decir que, dependiendo, del mercado en el que se venda, recibir el pago en la moneda local o en la divisa mas conveniente para Venezuela para el momento en que se realice la venta de la mezcla Merey 16 y, por supuesto, sacando de ésta el valor del Extrapesado y, por consiguiente, deducir la Regalía de este valor. La segunda metodología, la que siempre he recomendado, es la de recibir la Regalía en ESPECIE, que al igual que cuando la recibes en ¿dinero? representa, en este momento, el 30,00 % de la producción del Extrapesado a boca de pozo. SUPERBIGOTE, debemos reconocer que a boca de pozo, generalmente, en La Faja, ya el Extrapesado está mezclado con el Diluyente, el cual tiene que ser contabilizado y reconocido su valor al operador. El proceso matemático de esto último voy a presentarlo, también, en este escrito.

SUPERBIGOTE, siguiendo la línea de recibir la Regalía en ESPECIE, es necesario determinar no solo los volúmenes de mezclas de hidrocarburos que se producen y manejan en un campo de Extrapesado; sino que, también, hay que determinar con precisión, el contenido, en la mezcla, de los barriles del Extrapesado así como los barriles del Diluyente que se haya usado. Haciendo esa separación estaremos en condición de determinar el valor tanto del Diluyente como del Extrapesado y determinar el valor de la mezcla final, la cual se llama, en PDVSA, Petróleo Tipo Merey 16 o Merey 16, incluso DCO (Dilluted Crude Oil). Hay otros costos asociados en la producción del Extrapesado que saldrá cuando aplique la Metodología del Sr Spackman.

SUPERBIGOTE, no debemos olvidar que la Regalía que debe pagar la producción de un barril de Extrapesado es DIFERENTE para cada tipo de mezcla; bien sea, si esta se hizo con condensado (Iraní, Nigeriano, Argelino, etc), con Mesa 30, con Nafta, con un petróleo liviano Argelino, con un petróleo liviano Nigeriano, con un petróleo liviano Iraní, con un petróleo liviano Ruso, etc. En cada caso, el volumen, en barriles, tanto del Extrapesado como del Diluyente son diferentes, tomando en cuenta que todos los Diluyentes tienen gravedades API diferentes. Por eso, SUPERBIGOTE, si no se ha tenido el cuidado de monitorear y registrar los dos tipos de hidrocarburos que se han utilizado en la mezcla que ha producido tal o cual empresa mixta, incluso PDVSA Petróleo, el Fisco pudiera estar recaudando menos dinero del que debiera. Por favor, sigue leyendo, para comprobar lo que te estoy diciendo.

Hasta ahora, SUPERBIGOTE, lo que uno oye o lo que uno lee de lo que han escrito «expertos petroleros, sector privado y legisladores venezolanos», en relación a la Regalía, son cosas como estas, o que la Regalía es muy alta o que la Regalía es muy baja y, por eso, habrá que bajarla o subirla, dependiendo de parte de donde venga la presión para tomar una u otra opción. En esto, los que no se han quedado atrás son los de la Cámara Petrolera, ¡Se les volaron los tapones!, han pedido, nada mas y nada menos, que eliminen la Regalía. Ninguno de los mencionados, ha presentado una metodología pública para que nos enteremos de los porqués de los valores que recomiendan para cambiar la Regalía. Hasta ahora, en el MPPP hay una oficina «secreta» donde se calcula los Precios de Hidrocarburos y su Regalía. Cualquier cosa «secreta», para mí, cuanto mas «secreta», mas sospecho de los que guardan el «secreto». SUPERBIGOTE, recomiendo que se haga una AUDITORÍA de esa oficina y veremos abrirse una «Caja de Pandora». El hombre de mas confianza en una época era Rafael Ramírez, Jefe Supremo de esa oficina, y ya sabemos donde paró. ¿Por qué confiar en la oficina encargada de calcular Precios y Regalía, sobre todo que las cifras que presenten o dejen de presentar significan grandes cantidades de dinero. Si no, que alguien le pregunte a Bernard Mommer.

SUPERBIGOTE, con tus poderes, sabes que lo que se conoce, en Venezuela, de la Regalía son aquellos valores de 16 2/3 % de la Ley de Hidrocarburos del año 1943; luego del 1 % aplicado a los negocios petroleros de La Faja en la Apertura Petrolera de los 90’s y, por último, el valor que, todavía, impera del 30 %. Hasta aquí, SUPERBIGOTE, no me atrevo a decir si ese valor es muy alto o muy bajo; solo mantengo lo que he escrito en otros de mis artículos que, no solo la Regalía sino, también, a todos los impuestos que se le cargan a la producción petrolera, tienen que ser flexibles, al punto, que los valores, para cualquier extracción de petróleo, tanto para PDVSA Petróleo, como para cualquier empresa mixta, cuando se consideren en una Evaluación Económica, esta tiene que dar como resultado su viabilidad económica en los términos acordados en los Contratos y Actas Constitutivas de las Empresas Mixtas y PPSA. SUPERBIGOTE, esta consideración, como sabes, la he recomendado para que se incluya en una Nueva Ley de Hidrocarburos Líquidos.

SUPERBIGOTE, reconozco que no estoy inventando el agua tibia con esto de la Regalía, pero de lo que si estoy seguro es que es la primera vez que se pone a disposición del público un primer documento, vendrán otros que estoy cocinando, que explique, no solo de como se calcula, pero lo más importante es las implicaciones en la recaudación por ese concepto. SUPERBIGOTE, hay un dicho, por ahí, que Nosotros somos muy malos vendedores de petróleo, al punto, que a casi todos los países a los que les hemos vendido petróleo en los últimos años se han acumulado unos monos (deudas) gigantes; ejemplos sobran, Argentina, Paraguay, Uruguay, El Salvador, etc, etc. Puedo asegurarte que en la venta de petróleo en mercados donde abundan los «Tiburones», como, por ejemplo, el mercado del Golfo de México, en el que esos «Tiburones» hacen todo lo posible por pagarte lo menos por Nuestro petróleo Tipo Merey 16, y con todas las consideraciones que te explicaré mas adelante, no te quepa duda que nos metan «Medio Guarinei». Si no pregúntale a Mommer con el caso de la constante K y la AGA.

SUPERBIGOTE, para empezar con el Tema, te presento una traducción que hice del documento original, en inglés que te mencioné más arriba: «UNDERSTANDING BITUMEN PRICING», del Sr Bill Spackman, publicado, en internet, el 18 de mayo del 2016, en el que con ejemplos sencillos nos explica como calcular el valor del Bitumen que se produce en las «Oil Sands» de Canadá que, para propósito práctico, sería el equivalente del Extrapesado de La Faja Petrolífera del Orinoco:

ENTENDIENDO EL PRECIO DEL BITUMEN

POR BILL SPACKMAN

Una pregunta que escuchamos a menudo en GLJ es,

«¿Cuál es el precio previsto para el Bitumen?»

En general, las partes interesadas, quieren saber el valor del Bitumen a boca del pozo para preparar los pronósticos económicos del proyecto.

La respuesta corta a la pregunta anterior es: «Depende».

El precio que recibirá un productor de arenas bituminosas por su bitumen en boca de pozo requiere respuestas a muchas preguntas, entre ellas:

•¿A qué mercado se vende el bitumen?

•¿Cuáles son los componentes del bitumen producido?

•¿Cuál es el producto real? ¿Dil-bit o bitumen crudo?

•¿Cuánto diluyente hay en el producto mezclado?

•¿Cuál es el costo del diluyente?

•¿Cuál es el costo de transportar el diluyente al campo?

•¿Cuál es el costo de transportar el producto final al mercado?

Cada uno de estos factores tiene un efecto sobre el valor final de la materia prima(bitumen). El transporte por ferrocarril desde Canadá al Golfo de México, por ejemplo, era una opción popular hace solo unos años, pero ha disminuido su uso debido al estrechamiento de los diferenciales entre los petróleos WTI y Brent y por la reducción de los precios de las materias primas en general. Por esta razón, sería falso presentar un pronóstico del precio del bitumen sin comprender los detalles de las circunstancias particulares. Los conceptos básicos de la comercialización del bitumen se pueden modelar de manera, relativamente, simple, lo que permite una evaluación directa de las diferentes opciones de precios y/o cambios en los pronósticos de precios.

La forma más fácil de ilustrar cómo se puede calcular el precio del bitumen a boca de pozo, para un proyecto en particular, es a través de ejemplos. A continuación, se presentan dos opciones típicas de marketing que una empresa podría tener a su disposición. Los precios de referencia utilizados en los ejemplos son los precios del segundo trimestre al cuarto trimestre de 2016 del pronóstico de precios GLJ del 1 de abril de 2016. Las proporciones de mezcla, los diferenciales y los costos de transporte son solo para fines de demostración.

Ejemplo 1:

Nota: Para este ejercicio he usado datos de octubre 2022 encontrados en internet (Edmundo Salazar)

Imaginemos un productor de bitumen in situ cuyos principales clientes son las refinerías del Medio Oeste de los EE.UU. Para transportar el bitumen por tubería, se mezcla con diluyente en el sitio y se envía y vende como bitumen diluido (dil-bit)[Merey 16]. El proceso para llevar el producto final al mercado sería:

1.Adquirir el diluyente

2.Transportar el diluyente al campo

3.Mezclar el bitumen y el diluyente

4.Transporte del dil-bit al punto de venta

5.Vender el dil-bit en el punto de venta

Vamos a analizar todo el proceso desde el principio tanto para el Bitumen para lo cual utilizaré precios recientes para los hidrocarburos. Para simplificar, no nos preocuparemos por los detalles de la economía de refinación del Medio Oeste de los EE.UU. y, en su lugar, estableceremos el punto de venta final más cercano al proyecto. El precio de referencia GLJ para Western Canadian Select (WCS) se utiliza como una referencia razonable para el dil-bit vendido en Hardisty, AB. Digamos que WCS, actualmente (oct 2022), tiene un precio de 66,02 US$/bbl. El dil–bit, normalmente, se venderá al nivel de precio de WCS, menos un pequeño diferencial dictado por las especificaciones del producto. Para este ejemplo, supongamos que el diferencial es de alrededor de -4,00 US$/bbl. En este punto, el productor obtiene 66,02 – 4,00 = 62,02 US$/bbl por su dil-bit.

En este proceso, el dil-bit es transportado desde el campo hasta Hardisty. Esto puede ocurrir por oleoducto (más barato), o por una opción más costosa como lo es por cisternas o ferrocarril. En este caso, supongamos que el proyecto está vinculado a un contrato que considera el transporte por oleoducto transporte y que la tarifa para dil-bit es de 3,00 US$/bbl. En este punto, el precio de dil-bit es 62,02 – 3,00 = 59,02 US$/ bbl, a nivel de campo.

Lo anterior nos da el valor del producto mezclado a nivel de campo. Sin embargo, hubo un costo al agregar el diluyente para crear el dil-bit. Estimaremos el precio del diluyente utilizando el pronóstico de referencia de los pentanos+ (condensado) de GLJ Edmonton. Similar al dil-bit, el costo del diluyente se puede estimar como el precio de referencia, más cualquier prima que se publique, más el costo de transportarlo al campo. Supongamos, para este ejemplo, que el operador transporta condensado a un costo de 5,00 US$/ bbl y paga el precio del condensado de Edmonton más 0,50 US$/bbl. Utilizando un precio de condensado de 90,61 US$/ bbl, una prima de publicación de 0,50 US$/ bbl y un costo de transporte de 5,00 US$/bbl, calculamos que el diluyente en el campo cuesta 90,61 + 0,50 + 5,00 = 96,11 US$/bbl.

La cantidad de diluyente requerida por barril de dil-bit es una función de las propiedades específicas del bitumen producido, así como de las especificaciones de la tubería en el terminal final donde se realiza la venta. Un valor típico para el bitumen de Athabasca es 30% de diluyente por volumen. Esto significa que en cada barril de dil-bit hay 0,3 barriles de diluyente y 0,7 barriles de bitumen. (La relación de mezcla puede expresarse alternativamente como 0,3/0,7 o 0,429 bbl de diluyente por bbl de bitumen). Entonces, en este ejemplo, cada barril de dil-bit tiene 0,3 x 96,11 = 28,83 US$/bbl en costos de diluyente. De los 59,02 US$/ bbl recibidos por el dil-bit, la cantidad asociada con el bitumen real es de 59,02 -28,83 = 30,19 US$ por 0,7 barriles de bitumen, o 43,13 US$ por barril de bitumen.

Nota: Es al valor de US$ 43,13 para el Bitumen al que el gobierno de Alberta, Canadá, le aplicará la Regalía que contemple su legislación.

Ejemplo 2:

Nota: Para este ejercicio he dejado los datos del ejercicio para el momento de la publicación del artículo. Es solo ilustrativo. A diferencia del ejercicio 1, para el cual he utilizado datos de octubre 2022 (Edmundo Salazar).

Una segunda opción que existe para vender el bitumen en el Golfo de México es llevarlo por vía férrea. Este escenario tiene ventajas y desventajas potenciales en comparación con el ejemplo anterior. En el lado positivo, el precio de referencia para las ventas se basaría en el precio mundial del petróleo pesado, como el crudo mexicano Mayano (a veces llamado simplemente «Maya»). Vender a este precio fue especialmente ventajoso en los últimos años debido a la gran diferencia de precios entre el WTI y el Brent. Además, el bitumen transportado por ferrocarril no necesita tanto diluyente mezclado como cuando se transporta por tubería, lo que reduce los costos de diluyente. El diluyente también puede comprarse en el Golfo de México y transportarse de regreso en los mismos vagones de ferrocarril, lo que podría generar mayores ahorros en los costos del diluyente. La desventaja del crudo por ferrocarril es el alto costo de transporte en comparación con el oleoducto.

Para simplificar, supongamos los mismos costos de diluyente que en el Ejemplo 1. El precio del dil-bit que se obtiene es el precio del Maya menos 4,00 CAD/ bbl y solo necesita estar compuesto por un 20 % de diluyente en lugar del 30 % requerido comparado con el escenario del transporte por tubería. Los costos de transporte, sin embargo, son mucho más altos a 20 CAD/bbl. El precio Maya pronosticado es de 49,91 CAD/bbl.

El » netback» o valor neto del bitumen bajo este escenario es:

[(49,91 – 4,00) – 20,00 – (61,90 x 0,2)] / 0,8 = 16,91 CAD/ bbl del bitumen. En este caso, el escenario ferroviario, actualmente, pierde frente al ejemplo de ventas de WCS por poco más de $7/ bbl, pero bajo ciertas circunstancias, el transporte ferroviario puede ser la mejor opción.

La forma generalizada de la ecuación de precios «netback» es:

Dónde:

Pwh: Precio del bitumen a boca de pozo

P1: Precio de referencia del producto de venta final

D1: Diferencial al precio de referencia

T1: Costo de transporte del producto final de venta al punto de venta

P2: Precio de referencia del diluyente

D2: Diferencial al precio de referencia del diluyente

T2: Costo de transportar el diluyente al campo

B: Proporción de mezcla (bbl de diluyente por bbl de bitumen)

Usando la fórmula anterior, combinada con suposiciones de marketing específicas, podemos calcular el impacto de diferentes escenarios de precios y cambios en los pronósticos de precios de referencia.

PUBLICADO POR BILL SPACKMAN EL 18 DE MAYO DE 2016

Bill ocupa el cargo de Gerente de Ingeniería en GLJ y tiene una amplia experiencia que incluye evaluaciones de reservas nacionales e internacionales; recuperación de petróleo convencional, no convencional y mejorada. Bill es uno de los principales expertos en la evaluación de reservas y recursos para proyectos de arenas petrolíferas in situ y tiene un enfoque enfocado en la evaluación de proyectos in situ en las arenas petrolíferas de Alberta y Saskatchewan; incluyendo la aplicación de diversas tecnologías en múltiples formaciones, tanto clásticas como carbonatadas. Bill ha hablado en múltiples conferencias de la industria y es coautor e instructor del curso «Fundamentos de recursos y reservas in situ», que se ofrece regularmente a través de la Asociación Canadiense de Petróleo Extrapesado. Además del trabajo de evaluación, Bill es responsable de supervisar el desarrollo del software de evaluación de arenas bituminosas in situ patentado por GLJ.

Aplicación de la Metodología del Sr Spackman solo para el petróleo Extrapesado de La Faja:

Ejemplo 1: Para el Extrapesado de La Faja Petrolífera del Orinoco «Hugo Chávez Frías»

La forma generalizada de la ecuación de precios «netback» es:

Dónde:

Pwh: Precio del Extrapesado a boca de pozo

P1: Precio de referencia del producto de venta final (Merey) para el mercado asiático 84,47 US$ (aprox.)

D1: Diferencial al precio de referencia en el mercado asiático. Para efectos del ejercicio US$ 4/bbl.

T1: Costo de transporte del producto final del campo al puerto de embarque (Jose, Estado Anzoátegui)

P2: Precio de referencia del diluyente (para este ejemplo utilizaré el precio del Condensado Iraní de 61,6 grados API del campo South Pars)

D2: Diferencial al precio de referencia del diluyente del Condensado de Irán del campo South Pars (Dubai -10 US$)= 90,71 – 10 = 80,71 $/bbl.

T2: Costo de transportar el diluyente al campo (Desde Irán a Venezuela (Puerto de Jose)). Puede variar desde 5 a 15 $/bbl

B: Proporción de mezcla (bbl de diluyente por bbl de Extrapesado)

Partamos de que PDVSA tiene como cliente principal a refinerías de China. Para transportar el bitumen por tubería, se mezcla con diluyente en el sitio y se envía y vende como Extrapesado Diluido llamado Merey 16. El proceso para llevar el producto final al mercado sería:

1. Adquirir el diluyente

2. Transportar el diluyente desde donde se compre al campo

3. Mezclar el Extrapesado y el Diluyente

4. Transporte del Merey 16 al puerto de embarque

5. Venta del Merey 16

SUPERBIGOTE, voy a hacer el cálculo del valor del Extrapesado de La Faja a boca de pozo, para eso usaré el precio del Merey en el mercado de Asia, Merey 16 (mezcla del Extrapesado o DCO) y con ellos calcular la Regalía, si esta se cobra en ¿dinero?, que es lo que obtendré usando las fórmulas del Sr Spackman. Para simplificar utilizaré la fórmula del precio del Merey referencial para el mercado de Asia que se encuentra en la Gaceta Oficial 41785, la cual es PMRa = 0,9 x [(OMA + DUBA) / 2] + KMRa + AGAMRa – AT en donde OMA = precio petróleo de Omán; DUBA = Precio de petróleo Dubai; KMRa diferencial para calidad de crudo versus el marcador para el mercado asiático y AGAMRa ajustes por gravedad y AT costos de transporte del campo al puerto de embarque.

Digamos que el Merey Asia, como dije antes, tiene un precio de US$ 84,47. El Merey 16 (Mezcla), asumamos que se venderá al nivel de precio del Merey Asia, menos un pequeño diferencial dictado por las especificaciones del producto. Para este ejemplo, supongamos que el diferencial es de alrededor de – 4,00 US$/bbl. En este punto el valor del Merey 16 es de 84,42 – 4,00 = 80,42 US$/bbl. SUPERBIGOTE, usaré mucho el verbo Asumir porque es imposible conseguir, en Venezuela, datos petroleros, estos están en una «Caja Negra», que deberías recomendar, a Clark Maduro, que la abra.

En este proceso, el [Merey 16] es transportado desde el campo hasta el puerto de Jose, lo cual se hace por oleoducto (única opción). En este caso, la tarifa para el Merey 16 es de 0,00125 $/bbl/km, según GO 41785. En este punto, el valor del Merey 16 será de 80,42 US$ – 160km*0,00125 US$/bbl/km = 80,22 US$. Esto nos da el valor del producto mezclado a nivel de campo. Sin embargo, hubo un costo al agregar el diluyente (Condensado de Irán de 61,6 grados API) para crear el Merey 16. Estimaremos el precio del diluyente de 90,71 US$ – 10 US$/bbl= US$ 80,71 (Dubai – 10 US$). El costo del diluyente (condensado de Irán) se puede estimar como el precio de referencia, más cualquier prima que se publique, más el costo de transportarlo desde Irán a Venezuela, que puede variar en un rango de 5 a 15 US$/bbl. Supongamos, para este ejemplo, que PDVSA transporta condensado a un costo de 5,00 US$/ bbl. Utilizando un precio de condensado de 80,71 US$/ bbl, una prima de publicación y un costo de transporte de 5,00 US$/bbl, calculamos que el diluyente en el campo cuesta 80,71 + 5,00 + 0,2 (160km*0,00125 US$/bbl/km)= 85,91 US$/bbl.

SUPERBIGOTE, la cantidad requerida por barril del Merey 16 es una función, como dije antes, de las propiedades específicas del Extrapesado producido. Para efectos de aplicar la metodología del Sr Spackman he asumido un valor de 30 % de Diluyente por cada barril de mezcla del Extrapesado de La Faja. Esto significa que en cada barril de Merey 16 hay 0,3 barriles de Diluyente y 0,7 barriles de Extrapesado. (La relación de mezcla puede expresarse alternativamente como 0,3/0,7 o 0,429 bbl de Diluyente por bbl de Extrapesado). Entonces, en el ejemplo de La Faja, cada barril del Merey 16 tiene 0,3 x 85,91 = 25,77 US$/bbl en costos de Diluyente. De los 80,42 US$/bbl recibidos por el Merey 16, la cantidad asociada con el Extrapesado es de 80,42 – 25,77 = 54,65 US$ por 0,7 barriles de Extrapesado, o 78,07 US$ por barril de Extrapesado. SUPERBIGOTE, sería este último valor al cual habría que aplicarle el 30,00 % que contempla la República por concepto de la Regalía y que en este caso hipotético sería de US$ 23,42 por barril de Extrapesado. Como sabes, SUPERBIGOTE hay otros impuestos que no los trataré aquí. Te darás cuenta que el Valor del Extrapesado que obtenga es a «boca de pozo». ¿De acuerdo?.

SUPERBIGOTE, aunque en el ejemplo que acabo de desarrollar se obtiene la Regalía en dinero (US$) a partir de un valor, también, en US$ Yo soy partidario, y así lo he manejado en otros de mis escritos, que la Regalía la cobre la República en ESPECIE, de esta forma se evitan todos los vericuetos que se ven en la metodología del Sr Spackman y, sobre todo, lo que está en la GO 41785. No dejo de reconocer, que para una demostración la metodología es bastante ilustrativa, pero el proceso tal como, asumo, que en lo que se hace en el MPPP es mucho mas complejo lo cual lo demostraré en un próximo artículo.

SUPERBIGOTE, como pudiste ver, el valor final del Extrapesado depende, también, del diluyente; para lo cual usé el Condensado de Irán, pero a falta de este se pudiera usar, Mesa 30 (30,6 grados API), Nafta (45 o mas grados API) u otros livianos de algún Miembro OPEP. También, hay que considerar que el Extrapesado de La Faja puede variar en un rango de 8 a 9,9 grados API. SUPERBIGOTE, esta información es muy importante porque dependiendo de la Gravedad , de este último, y de los grados API del Diluyente, el valor del Extrapesado que resulte de la mezcla (Tipo Merey 16) tendrá valores diferentes. Además, en el MPPP se manejan las constantes K y AGA, las cuales representan el mayor secreto de la «caja negra» que es el cálculo de Regalía y precios no solo para el Extrapesado de La Faja, sino para todos los hidrocarburos que se producen en Venezuela.

SUPERBIGOTE, tu bien conoces que la materia de Precios y Regalía fue de mucho interés del Rojo Rojito (Rafael Ramírez) al punto que puso a unos de sus hombres de mas confianza, mientras estuvo como Presidente de PDVSA y Ministro de Petróleo, al Sr Bernard Mommer quien para estos propósitos creó en Viena (Austria) una Filial de PDVSA de nombre «Energy and Petroleum Resources Sevices», en la cual, según la imputación y orden de captura por parte de la Fiscalía General de la República, al Sr Mommer, se cometió un desfalco a la Nación por la bicoca de 4.800 millones de dólares. Este es otro Tema, el cual no es el objeto de mi escrito. Más bien, SUPERBIGOTE, mi intención es llamarte la atención que la oficina que maneja los precios de realización de nuestros petróleos tiene que ser intervenida y auditar todos sus procedimientos para el cálculo de precios y el consecuente cargo por Regalía a cada uno de nuestros petróleos. SUPERBIGOTE, si en PDVSA y el MPPP se ha encontrado corrupción a todos los niveles a mí, particularmente, no me extrañaría que, cuando se ordene la auditoría de la oficina de cálculo de Precios y Regalía del MPPP, se destape una nueva «caja de pandora». Así como sospecho que esto suceda, también te adelanto que hay otro aspecto, susceptible de corrupción como lo es la medición de volúmenes y calidades de hidrocarburos en el campo; por ahí, creo Yo, se van millones de barriles para los bolsillos de unos cuantos.

SUPERBIGOTE, recomiéndale, también, a Clark Maduro, que haga una auditoría en los sistemas de medición de crudos. Para decirte solo esta perla: son las empresas mixtas las que tienen los sistemas que miden las cantidades de petróleo que producen, después, tienen que ser avaladas por un fiscal del MPPP. Cuando leas lo que dice la GO 41785, seguro que no te quedará otra que decir «Zamuro cuidando carne». SUPERBIGOTE, como ves, la Regalía no debe ser un número que se adjudique por un antojo, sin mayor análisis, para su cálculo. Mas bien, como te he explicado, depende de la cantidad y calidad del Extrapesado que se produzca, de los costos asociados y calidad del diluyente, precio de referencia para el precio de la mezcla del Extrapesado, precio de realización de la mezcla (puede llamarse Tipo Merey 16 o DCO), constantes K y AGA (la especialidad de Mommer y EPRS), valor de la cantidad del Extrapesado y el consecuente pago de Regalía en caso que la República decida cobrar la Regalía en ¿dinero?. En caso que, Clark Maduro, decida que se le pague la Regalía en especie se le aplicaría el mismo procedimiento explicado a la producción que se recibe, por este concepto, de todas las empresas mixtas. La determinación de la repartición de los costos de producción de acuerdo a la participación accionaria de los socios y, por supuesto, la ganancia que pueda tener, es otro Tema que solo lo sabe PDVSA.

SUPERBIGOTE, como te dije más arriba el cálculo de los precios y la consecuente Regalía para los tipos de Petróleo que producimos y vendemos en los mercados del Caribe, Golfo de México, Europa y Asia, es un proceso mucho más complejo de lo que en este primer artículo expreso, y que requiere que le recomiendes a Clark Maduro que le meta el ojo a todo el proceso para esa determinación. Por esto me atrevo en un próximo artículo tratar cosas como estas:

Explicar la metodología que usa el Ministerio del Poder Popular de Petróleo para el cálculo de Precios y Regalía para cada uno de los petróleos y que tienen como referencia los petróleos Mesa 30, Merey, Boscán y Extrapesado.

Les haré un llamado o un exhorto a los 3 Rodríguez que son los principales legisladores (Chavistas) para que sean los primeros que busquen o llamen a sus asesores en materia de hidrocarburo para que no solo oigan que es la Regalía, precios de realización de nuestros petróleos, pero lo mas importante, será que aprendan como se calculan y cuales son las implicaciones monetarias, las cuales tienen un gran impacto en la recaudación fiscal de la Nación. Cuando aprendan que son miles millones de dólares se tendrán que preguntar, obligatoriamente, cómo es que no aprendí esto hace 10, 15 o 20 años. Pero nunca es tarde.

SUPERBIGOTE, de este aprendizaje no se deben escapar el Ministro de Petróleo y el Presidente de PDVSA, porque si los que están a cargo de dos de las instituciones mas importantes en materia de Hidrocarburos no saben como se calculan los precios y Regalía del Petróleo seguiremos estando Jodi… No está mal, que, también, Clark Maduro reciba una inducción de precios y Regalía para Presidente de La República.

SUPERBIGOTE, repecto a lo anterior, dile a Clark Maduro que, mañana a eso de las 4 de la mañana, llame a los 3 Rodríguez de la Asamblea Nacional, al Ministro de Petróleo y al Presidente de PDVSA para que a las 8 de la mañana se presenten en Miraflores para que te expliquen el cálculo de Precios y Regalía. Si todos te contestan y demuestran que lo saben, no escribiré mas sobre petróleo

.

Hoy en día las empresas mixtas de La Faja utilizan fórmulas a su conveniencia, porque los datos que requieren del MPPP y contemplados en la GO 41785 no se las han entregado.

Llamaré la atención sobre errores de imprenta en la GO 41785 así como errores conceptuales, fórmulas con elementos faltantes, pérdida de soberanía, falta de ejemplos que permitan entender los procesos de cálculos de Precios y Regalía, etc.

Estoy convencido que al hacer la auditoría que aconsejo que se haga a la oficina del MPPP que se encarga del cálculo de Precios y Regalía, te aseguro, SUPERBIGOTE, que no le quedará otra a Clark Maduro que esa oficina, más bien, sus funciones pasen al SENIAT, institución que si sabe de precios e impuestos en Venezuela. Esta recomendación no es la primera vez que la hago.

Si alguien, en su pleno derecho, no está de acuerdo con lo que hasta ahora he escrito, puede hacerme llegar sus puntos de vista por el medio que considere conveniente o podemos tener una conferencia telefónica y poder intercambiar ideas. También, si está de acuerdo conmigo y tiene aspectos que debo considerar en mi próximo escrito, bienvenido será.

Ya lo he dicho en otros de mis artículos, no represento a ningún sector público o privado que tenga intereses en el mundo de los hidrocarburos en Venezuela, pero tampoco estoy buscando representarlos, en otras palabras, no estoy buscando «Chamba».

Quien esté interesado en la GO 41785 y otros documentos relacionados con cálculo de Precios y Regalía de otros países, con mucho gusto se los enviaré.

LINK ORIGINAL: Aporrea

