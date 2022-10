México es más de lo mismo cada sexenio. Engañifa de políticos al servicio de AMLO y de sus enemigos

Entornointeligente.com /

1. Qué jodido estoy: se acerca el día de muertos y creo que ya lo estoy. En abril pasado cumplí 63 años de activista Marx/libertario y estoy ya hasta la madre encerrado como si estuviera en prisión. Leo, escribo, publico todos los días en las redes, pero me falta el activismo por ser un pinche viejo que nada importante pudo cambiar. Me acostumbré a salir a la calle en las protestas para mentarle la madre en coro a los gobiernos y al capitalismo y, aunque se han desplomado las protestas combativas, me entusiasma mirar algunas.

2. No soporto ver y oír en las noticias de Internet al presidente López Obrador y a sus seguidores, mucho menos a sus enemigos políticos y de los medios de información. ¿Si me molestan verlos, si me provocan asquerosidad -porque todas, toditas, sus palabras están llenas de mentiras, demagogia, oportunismo- como puede dejar de verlas u oírlas? Me sé de memoria –desde hace muchas décadas los discursos y declaraciones de los políticos; conozco con profundidad lo que dicen los medios de información, todos pagados por políticos y empresarios.

3. Entre los seguidores de AMLO tuve decenas de amigos y conocidos que, sin vergüenza, cuando abren la boca y mueven la lengua, no dejan de chupar las botas del presidente llenándolo de halagos y justificaciones. Los enemigos de López Obrador: políticos, intelectuales y periodistas, son peores porque sus insultos, mentiras e invenciones son el lugar común que conozco para los enemigos desde hace 60 años. Observé hace un mes un programa de Alazraki conocido como Atipical» que diario reúne a la más asquerosa basura de enemigos de AMLO.

4. La realidad es que lo único que vale ver y escuchar en Internet (eliminadas noticias amloístas y sus enemigos) es la música clásica que puede escucharse según el gusto de cada quien y las conferencias de temas de cultura general; además de los contactos por correo que pudiera establecer con pocos amigos. Hace muchos años que, ni por curiosidad, leo revista o periódico impreso alguno, ni escucho la radio o veo la TV; pero sigo el Internet por muchas horas. Desde 1976 escribo para periódicos y revistas, es decir desde hace 46 años. Me corrieron de ocho periódicos impresos, pero en Aporrea de Venezuela, llevo 1560 artículos que se pueden consultar.

5. Que no se piense que es sencillo escribir en periódicos subsidiados, sobornados o con «chayotes» mexicanos. Lo importante para todos es 1) Estar con la línea empresarial del periódico; 2) ser pariente o amigo de los editores y 3) ser igual de subordinado y disciplinado. Si no cumples te corren o no te dan entrada. En todos lados es igual, aunque como todos los políticos y empresarios, declaren todos los días que están para servir al pueblo. La realidad es que todo es una engañifa del oportunismo que he vivido más de seis décadas y no quiero seguir viviendo.

