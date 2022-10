¿La escuela venezolana (Robinsoniana) está institucionalizando la chuleta?

Entornointeligente.com /

«No hay enseñanza sin investigación ni investigación sin enseñanza (…)Alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra»

Paulo Freire

Ay mi comaita, estamos ya a muchos años de aquella gran metáfora, que Paulo Freire acuñó con la frase de educación bancaria . Desde su perspectiva mi comay, Freire describió que este modelo de educación, se fundamentaba en ver al niño como un banco y lo clave o esencial de esta educación, era depositar la información que se creía básica. El otro acto clave que permitía probar la eficacia de este modelo; era pedirle al niño o niña, que repitiera la información. Todo eso, fue aparentemente demolido por nuevas teorías, pero hoy estamos ante el encanto de internet y todo parece más interesante, pero no es mejor que lo que fue demolido.

Hace unos días, me permití comentarle, una investigación realizada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en la cual, se destaca como un hecho muy preocupante; el desenvolvimiento de nuestros estudiantes entre 6to. Grado y 5to año de bachillerato. En el área de cálculo y en el área de habilidad verbal estamos bastante mal. Esta investigación, como ya lo expresé en esa primera oportunidad; el 67.70% de los estudiantes obtuvieron menos de 10 puntos en una prueba de cálculo (matemáticas).

Estamos raspados en las escuelas privadas y públicas. El cálculo es un área básica porque permite el desarrollo del pensamiento lógico. El promedio en cálculo, fue de 9 en las privadas y casi 8 en las públicas. En habilidad verbal la privada alcanzó un promedio de 10 y la pública casi 9.

Este es un caso para preocupar a la familia y la comunidad. Una educación así, nos perjudica como familia, como comunidad y como país. ¿Cómo ser independiente así?

II

Adicionalmente a este hecho mi cotorrita, hay toda una tela de araña. Situaciones que se van vinculando una con otras y produciendo una situación como esta.

Me permito comentarte mi comay, una experiencia o unos casos, que PUEDEN SER casos o ser parte del problema. A este conuco mi cotorra, llegan con frecuencia niños niñas para conectarse y «hacer» su tarea. llegan muchos. Si usted se acerca a este ranchito de Ñango, que tiene «wa-fai» muy rápido, verá ese montón de Carajitos «haciendo» las tareas.

¿Qué he observado mi comay?

Observo primero, la opción de cortar y pegar, que parece el centro de esta actividad pedagógica, que conocemos como tareas. Quitar (copiar) de una parte y poner en otra: el cuaderno.

Este hecho, que la escuela anima, es como una GRAN INSTITUCIONALIZACIÓN DE AQUELLAS CHULETAS. Esta chuleta de hoy en una educación robinsoniana, es permitida. En ese copiar y pegar, que se hace rápido; nada pasa por la cabeza del niño. Creo que no hay ni lectura. Es un acto casi que mecánico. No hay, por parte del niño o niña ninguna consideración y por supuesto, no hay ningún significado a la información. Esto es dramático con consecuencia a futuro.

Otro hecho que he observado ya más generalizado, es la falta de un libro. Al niño; el libro se le está haciendo un objeto extraño y hasta hostil, ante la «amabilidad» y «gentileza» de Internet. Este otro gran drama con consecuencia que pagaremos como país. No sé mi cotorrita, como esto cuadra con el lema chavista de independencia.

El otro hecho mucho más difícil de comprender, es como la escuela robinsoniana, conociendo el problema de la «comunicación» con Internet y conociendo que muchas familias no tienen computadoras ni teléfonos inteligentes, carguen sobre el «gentil» Internet , el peso de la «tareas» escolar. Aquí no aparece el imperialismo. Increíble mi comay.

Observó que este es un problema muy complicado, que pasa porque la familia interroguemos a nuestra escuela y al propio ministerio de educación. La opción es aceptar el hecho, si es que esto guarda una relación con la realidad o es un supuesto mío o hay la posibilidad de conversar y discutir desde la escuela el punto.

Investigar en la escuela es como animar la curiosidad del niño. Por supuesto, no podemos pedirle un proceso tal cual se conduce en una investigación en otro nivel, pero seguro que este cortar y pegar es la institucionalización de la chuleta.

