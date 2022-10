Federico Quadrelli nuovo presidente del Comites di Berlino (audio notizia)

Entornointeligente.com /

https://voce.com.ve/wp-content/uploads/2022/10/Audios-Quadrelli-27-10.mp3

A seguito delle dimissioni di Katia Squillaci e Laura Sajeva per motivi personali, l’assemblea del Comites di Berlino ha eletto Federico Quadrelli come nuovo Presidente, e Umberto Mastropietro Vice-Presidente.

Durante l’insediamento Quadrelli le ha ringraziate «per il grande lavoro svolto in questo primo anno di attività rispettivamente come Presidente e Vice Presidente», sicuro di poter contare ancora sulla loro esperienza e competenza come consigliere elette.

Nei prossimi giorni l’Esecutivo si riunirà per programmare le future attività a sostegno della comunità residente nella circoscrizione consolare di Berlino.

Redazione Madrid

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

