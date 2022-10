Soulfía: ‘‘Nunca va a ser fácil mostrarse empoderada, eso incómoda, sobre todo a los hombres’’

Entornointeligente.com /

Con un álbum recientemente estrenado y que ya alcanza miles de visitas en las diversas plataformas digitales, la cantante urbana, Soulfia se consolida como una de las exponentes y referentes más destacada del género nacional. Para ella, según cuenta a El Mostrador Braga, gran parte de sus proyectos toman inspiración de otras mujeres que también pisan fuerte en la industria musical. ''La verdad no soy muy consumidora de artistas masculinos y por lo general, le presto mucha atención a lo que hacen las mujeres artistas de mi generación'', detalla.

Fiesta, celebración y con estética de pirata, es como la cantante nacional Soulfía describe su último álbum de estudio, Brujerías de Cantina, el cual estrenó hace aproximadamente un mes y ya cuenta con miles de reproducciones en las distintas plataformas digitales.

Con mayor presencia de sonidos urbanos y al igual que gran parte de sus trabajos anteriores, las canciones que componen el reciente proyecto musical de Soulfía cuentan con letras que buscan empoderar a sus oyentes y demostrar que las mujeres también pisan fuerte en el género urbano.

Según dice la artista en conversación con El Mostrador Braga , el proceso creativo fue disperso, ya que en un comienzo la meta era un mixtape, pero por distintas razones se transformó en un álbum, el cual ya ha logrado varios hitos en sus pocas semanas de lanzamiento. Por ejemplo, alcanzar el top 2 de Albums Urban Latin en Apple Music.

Estos logros tienen detrás años de carrera y estudios relacionados con la música, que la artista a sus cortos 25 ha consolidado. Desde los 5 años comenzó sus primeros acercamientos a las artes a través del piano, mientras que a los 7 años comenzó a cantar, fue ahí cuando ya supo que ese sería su camino para siempre.

En relación con el nombre de su proyecto, Soulfía señala que tomo inspiración en diversas cosas y situaciones, tanto de alegría, así como sentimientos melancólicos respecto al amor. ‘‘Como esta cosa de fiesta y de despecho igual un poco’’, comenta la cantante, ‘‘estos sonidos medios urbanos como con esta sonoridad de piratas, entonces me hizo mucho sentido Brujerías de Cantina’’, agrega.

Liberación y referentes Una de las características de las canciones que componen el álbum de la artista, son sus letras explícitas que hablan de liberación sexual, económica, entre otras. ‘‘No necesito un daddy que me compre mis Swarovski ring’’ o ‘‘Mírame a la cara y dime que por mí te mueres, soy la única que ha podido cumplir tus placeres’’, son algunas de las líneas más coreadas de sus canciones.

Para la artista nacional, esto no es motivo de polémica, de hecho sostiene que ha encontrado bastante apoyo desde sus oyentes. ‘‘He escuchado comentarios de que les gusta que yo me atreva. La gente está feliz de que me estoy atreviendo a decir lo que quiera y sin pelos en la lengua, digamos’’, señala Soulfia.

Por otro lado, otro elemento destacado dentro de cada canción son las referencias a otras exponentes musicales femeninas. ‘‘La verdad no soy muy consumidora de artistas masculinos y por lo general, le presto mucha atención a lo que hacen las mujeres artistas de mi generación’’, explica.

Entre las principales referentes de Soulfía, se encuentran otras cantantes de habla hispana que también en la actualidad han dejado su nombre marcado en una industria que suele verse como muy masculinizada, como por ejemplo Rosalía o Karol G.

‘‘Siempre estoy atenta en qué ellas se inspiran, si es que son más poeta o más literales, siempre me inspira mucho lo que hacen otras mujeres. También me gusta lo de motomami, lo de bichota, porque siento que es como un tipo de mujer que ahora hay, es como una tribu urbana y me encanta’’, señala.

Nueva generación Soulfia actualmente pertenece a la nueva escena urbana que desde hace un tiempo se ha consolidado en nuestro país y ha llevado el nombre de Chile alrededor de todo el mundo, esto la ha llevado a ser un referente en la música nacional. Esta situación es sumamente valiosa, ya que mientras mayores exponentes femeninas existan en la industria, esto le permitirá abrir la puerta a más mujeres.

Sobre lo anterior, la artista comenta que al momento de atreverse a sumarse al mundo de la música es importante creer en una misma, y mostrar todo el potencial respecto al talento que cada una posee.

‘‘Nunca va a ser fácil mostrarse empoderada y segura de una misma, porque siempre eso como que incomoda las personas, sobre todo a los hombres’’, opina la cantante.

Por último, Soulfía señala que tal situación de mostrarse como una mujer segura de sí misma en la escena musical fue algo difícil para ella, pero con los años pudo lograr, lo cual ha sido un motor fundamental para potenciar su carrera.

‘‘Es una libertad que no tiene precio el que no te importe el que dirá, se siente muy bien poder traspasar esa barrera y que no importen las opiniones de la otras personas, sino que mi propia felicidad y comodidad al expresarme’’.

