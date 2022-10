Proyecto de Cali Distrito no tiene claro su futuro; concejales piden tiempo para analizar la iniciativa

Entornointeligente.com /

El Gobierno caleño presentó ayer a los concejales el proyecto de Cali Distrito que, entre otras cosas, transforma la ciudad en localidades.

La primera queja de los concejales es que solo quedan 25 días de las sesiones ordinarias y que estos no serían suficientes para analizar la iniciativa, que aún no ha sido radicada en la Corporación.

El concejal Henry Peláez propuso que el proyecto se radique en el 2023, en un periodo de sesiones extraordinarias que se conecte con las sesiones ordinarias de marzo y abril, lo que daría mayor tiempo de estudio. «Hoy nos proponen siete localidades, pero quién nos dice si pueden ser más o menos, habría que ver ese respaldo técnico».

El concejal Fernando Tamayo Ovalle planteó varias inquietudes de cara a la división en localidades de Cali, entre ellas, la necesidad de reestructurar las Empresas Sociales del Estado, ESE, y mostró su preocupación de traer un proyecto en vísperas de un tema electoral o político con la elección de un nuevo alcalde y un nuevo Concejo.

Por su parte, el concejal Richard Rivera Campo dijo que «las inquietudes planteadas son el comienzo del estudio de una propuesta que desde ya, hay que decirlo, tendrá cambios en su articulado, dada la transformación que sufrirá la ciudad, lo que conlleva a una amplia discusión».

«No podemos descartar que este mes que resta de sesiones ordinarias, más un periodo de extraordinarias en diciembre, nos permitiera un trámite y un estudio en busca de un primer debate, para luego mirar en el año 2023 la continuación del estudio en segundo debate, sin apuros», dijo.

Asimismo, el cabildante Terry Hurtado Gómez manifestó que la implementación de Cali Distrito en los próximos 10 años conllevará que, además del proyecto que asume esa división en localidades, se generen otros 20 proyectos de acuerdo para consolidar la figura de Distrito Especial.

Carlos Alberto Rojas, gerente de Cali Distrito, dijo que el proyecto, en generalidades, propone dividir a Cali en siete localidades, «una de ellas será para la ruralidad, como lo pide la comunidad. Cada localidad tendría 15 ediles y un alcalde menor».

Dado que la propuesta apenas entraría al Concejo, si esta no se aprueba rápido, en el 2023 no habría elección de ediles para las nuevas localidades, ya que no habría tiempo. En ese caso, el proceso se daría en 2027.

