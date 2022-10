Por ignorante y miserable, Guaidó aceptó ser el lorito en hombros de los piratas ingleses…

Entornointeligente.com /

Don Juan Guaidó, nunca ha leído con disciplina y rigor sobre nuestra historia, jamás ha consultado las obras de Lara Peña, por ejemplo, sobre el Esequibo, ni creo que le interese. Más bien observamos, que su bajeza es de tal dimensión que, sin ningún escrúpulo, se prestó para ser el más connotado lorito de los piratas ingleses del siglo XXI. En 1869, «el reino de majestad Británica» le propuso a los gringos invadirnos, compartiendo los gastos que implicaran las acciones militares. Invadirnos para que ambos países se apropiaran del Esequibo y allí alojar en ese territorio a los negros que «degradaban» la condición humana de los estadounidenses. Es de recordarle a don Juan Guaidó que han sido tantas las ofensas y los abusos de los piratas británicos a Venezuela, que el 1887 tuvimos que romper relaciones diplomáticas con Inglaterra. Por un mínimo de dignidad nosotros deberíamos romper relaciones para toda la eternidad, con el Reino Unido. En marzo de 1869, en una comunicación oficial del Gobierno de su Majestad Británica, al presidente de EE UU, le dice: «Al norte de la América del Sur, existe un llamado País de Venezuela, que actualmente se debate en medio de la mayor anarquía, cuyas «minor authorities» (menores autoridades), no pueden ni siquiera considerarse como sujetos de Derecho Internacional». Es una comunicación con un sentido profundamente racista, para que los gringos se apoderen del territorio Esequibo, y envíen allí a todos los negros que no quieran y que todavía llevan una vida de esclavos en EE UU. No ha existido un país, como el Reino Unido, que de la manera más asquerosa, vil y artera se haya comportado con nosotros. No es solamente el robo de las 31 toneladas de oro (mil millones de dólares en oro depositado inocentemente por Venezuela en el Banco de Inglaterra), sino un odio hacia nosotros que se remonta desde mediados del siglo XIX en contra de Venezuela. Debería ser de obligado estudio en nuestras escuelas, liceos y universidades, la investigación de la forma perversa, agresiva y prepotente de los ingleses para apropiarse de más de doscientos mil kilómetros cuadrados de nuestro territorio. Ciertamente ningún país debería tener armas nucleares, ni tener ejércitos, ni andar armado hasta los dientes. Pero ocurre que los países desarmados, sin fuerza ni poder para proteger sus recursos y territorio o tiene que entregarse en brazos de las potencias de occidente o recibir humillaciones y expoliaciones de todo tipo. Si nosotros hubiésemos seguido con la política del general Pérez Jiménez, cual era instalar en Pipe un reactor atómico, de modo que hoy en día tuviésemos capacidad para construir bombas atómicas (como las que podría desarrollar Irán y tiene Corea del Norte), los ingleses nos hubiesen devuelto el Esequibo sin tantas alharacas. La diplomacia estadounidense declaró en 1890, que los gringos acabarían imponiéndose en el Esequibo porque nosotros éramos un país muy débil, sin capacidad para defender lo nuestro con las armas que es la única ley que el mundo occidental respeta y acata.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com