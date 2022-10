Luis Palocz: «Ni en estado de guerra Venezuela ha tenido tantos migrantes»

Entornointeligente.com /

El activista social denuncia el estado de «vulneración descarada de los DDHH de nuestros hermanos en calidad de migrantes, todo esto mediado por las mafias fronterizas que operan en toda Centroamérica». En este sentido agregó que toda «la tragedia actual como país obedece a las deficientes políticas públicas que no generan respuestas reales a los múltiples problemas de todos los venezolanos»

«Denunciamos el maltrato y la vulneración de nuestro hermanos venezolanos fuera del país, sobre todo a nuestros conciudadanos ubicados en México con la intención de llegar a los EEUU. Proponemos y exigimos que las instituciones internacionales se pronuncien en defensa de los derechos humanos de todos nuestros hermanos en calidad de migrantes», sostiene Luis Palocz, presidente del la ONG Liderazgo por Venezuela.

Sobre el tema de la «crisis de los migrantes venezolanos», el activista social manifestó que «es crítico observar como nuestros hermanos venezolanos que habían salido de país por condiciones particulares y el día de hoy están en una situación más compleja que cuando salieron de Venezuela».

«Tengo la costumbre, donde quiera que esté ubicado, de resaltar el lema de la fundación que presido que es ‘Comprometido con una Venezuela de Primer Mundo’, todo esto para hacer posible el país que todos aspiramos», subrayó.

En este mismo orden de ideas, Palocz esgrimió que «es importante resaltar que algunos de ellos retornaron sin registrar buenas experiencias y además en la ruina absoluta, ya que antes de su partida decidieron vender parte de sus activos para tener un capital y hacer posible su partida de nuestro país».

Palocz se muestra amigable, a pesar de la gravedad del asunto a tratar. Luego de compartir un café con azúcar y una breve conversación sobre la actualidad del país, comenzamos la entrevista.

-¿Cuál es el origen del problema migratorio que tiene el país?

-En términos históricos las crisis obedecen a que el Gobierno Nacional no cumple con sus responsabilidades de atender los derechos legítimamente constitucionales de todos los venezolanos que están dentro y fuera de nuestra nación. Una de las razones de la situación política y económica del país se debe a la deficiente gestión de sus gobernantes nacionales y todo esto es deplorable. La lamentable situación de la Venezuela republicana es culpa de nuestra actual dirigencia política y ellos no asumen su responsabilidad. Nuestra lamentable realidad se debe a las deficiente políticas publicas.

-¿Cuál es la realidad del presente con relación de la crisis migratoria?

-Tragedia y lamentación para todos los venezolanos. La falta evidente de profesionales en el área de salud y educación es evidente para toda la nación. Todo esto producto de la mala administración del Gobierno Nacional acumulada por más de dos décadas. Ahora bien, es valido que nuestros hermanos fuera del país busquen alguna esperanza de cambio y hacer posible una nueva calidad de vida para toda su familia.

-¿Cómo pasamos de ser un país receptor de inmigrantes a un país exportador de migrantes?

-Nuestra nación siempre fue un país receptor de inmigrantes, desde tiempos de la colonia hasta la llegada del siglo XX. Ahora la realidad es distinta, todo esto por causas de orden socioeconómico y de dimensiones políticas. Es importante destacar que, en la mitad del siglo XX, la mayor cantidad de inmigrantes que llegaron a nuestros país eran de origen europeo y a partir de la década ochenta la cantidad de hermanos colombianos que llegaron al país era incalculable. Ahora los venezolanos están dispersos por el mundo y son excluidos, maltratados, vulnerados en sus derechos humanos y ahora deportados de Chile, Haití y los Estados Unidos.

-¿Quiénes son los migrantes venezolanos que salen con urgencia de Venezuela?

-Son todos nuestros hermanos que buscan otra calidad de vida. Mejores servicios públicos, con alternativas de trabajo y mejores ingresos financieros. Son hermanos trabajadores, honestos y decentes que busca otras fronteras para hacer posible una mejor forma de vivir al lado de sus familias o enviar recursos monetarios a sus parientes que se quedaron en Venezuela.

-¿Qué protagonismo tiene la clase política sobre esta nueva realidad para Venezuela?

-Es triste que nuestra dirigencia política sea indolente ante tanta hambre, pobreza y desesperación. La clase política o la dirigencia política del presente histórico son los primeros responsables de toda esta tragedia. Lo peor de todo es que no hace nada por intentar resolver este grave problema de alcance nacional. Ni en estado de guerra, Venezuela ha tenido tantos migrantes como los que observamos en nuestro presente inmediato, además dispersos por todo el mundo.

-¿Qué propone su fundación para atender la crisis migratoria venezolana?

-Desde la fundación que dirijo siempre estamos en una actividad por atender a todos nuestros hermanos que requieren ayuda. Nuestro trabajo es voluntario y desinteresado. Nuestra prioridad como ONG es hacer posible la ayuda y la asistencia inmediata de quien la requiera.

-¿Qué opinión tiene usted sobre el programa «Vuelta a la Patria»?

-Primero es bueno aclarar que todas las cifras publicadas sobre el problema de los migrantes son simples estimaciones no confirmadas. Pero sobre el programa «Vuelta a la Patria», vale la pena destacar que no responde a la múltiples demandas que exigen nuestro connacionales fuera del país. Me pregunto de qué me sirve regresar al país a cientos de venezolanos que salieron, si a corto plazo se vuelve a ir a buscar nuevos destinos. El plan «Vuelta a la Patria» es un gasto innecesario como supuesta alternativa de solución a la crisis migratoria nacional.

-En función a esta realidad… ¿Qué es la Venezuela del presente?

-Un nación devastada, un país dividido y polarizado en términos políticos, una territorio sin producción propia que coloca en tela de juicio la tan recordada soberanía alimentaria. Un país con hambre, pobreza, desempleo y sin esperanza de cambio a corto plazo.

-¿Cómo colabora la fundación que usted preside en resolver la crisis migratoria a nivel nacional?

-Ofreciendo herramientas de trabajo en el plano formativo, para que el hermano que retorna al país se inserte en la reactivación productiva de la nación, requisito indispensable que demanda de todos los venezolanos para salir de esta coyuntura. Estamos formando personas para que puedan salir adelante en medio de la crisis nacional, que a todos nos afecta por igual. Es necesario generar una nueva cultura nacionalista para así fomentar los cambios que demandan todos los venezolanos de nuestro presente histórico. Y esa es una realidad incuestionable para todos los venezolanos.

-En medio de esta realidad país… ¿Cuáles son las soluciones a aplicar para resolver en el corto plazo los problemas en enfrenta el país?

-El proyecto real es que todos, o una buena parte de los venezolanos que salieron del país, retornen a corto y mediano plazo. De ofrecérseles calidad de vida, empleos productivos, salud, educación y servicios públicos que generen las respuestas que demandan todos los venezolanos. Estamos en la obligación de luchar hasta que todos los venezolanos que partieron del país regresen de forma inmediata.

-Finalmente… ¿Cómo observa el futuro del país?

-En verdad, yo nunca pierdo la esperanza, soy un hombre de marcados convencimientos y principios. Siempre trabajo en función de hacer posible el bien a que requiere de mi buena voluntad. Por esta razón reitero que siempre debemos sostener la esperanza que en nuestro país todo va a cambiar para bien.

LINK ORIGINAL: Contrapunto

Entornointeligente.com