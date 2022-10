Lo que opina Primero Justicia sobre el gobierno interino, Maduro y el diálogo en México

Entornointeligente.com /

«Lo importante no es el gobierno interino; aquí lo grave es que quien está en Miraflores es Nicolás Maduro, y mientras nosotros seguimos hablando de gobierno interino Nicolás Maduro sigue en Miraflores», subrayó el dirigente Tomás Guanipa

Las declaraciones de Tomás Guanipa, dirigente de Primero Justicia (PJ), eran muy esperadas este martes 25 de octubre. En la casa del partido amarillo en Los Palos Grandes un Guanipa vestido con camisa negra y acompañado por dirigentes femeninas y por la propia presidenta del partido, María Beatriz Martínez, tocó varios temas; algunos, más espinosos que otros. De entrada, solicitó a Estados Unidos que permita el ingreso de todos los venezolanos que hoy cruzan la selva del Darién, y también pidió a la población «que no tomen la decisión» de irse por ese camino en busca de un futuro mejor. Por otra parte, advirtió que la migración «no va a parar hasta que haya un cambio político».

Tomás Guanipa cuenta su experiencia y pide a EEUU que acepte a todos los venezolanos que están transitando el Darién Guanipa habló del gobierno interino encabezado por Juan Guaidó y de si debe o no concluir esta ruta iniciada en 2019. «La decisión que se tome tiene que ser una decisión para terminar un ciclo e iniciar el ciclo que traiga el cambio y la libertad definitiva a Venezuela, que no es otra cosa que derrotar a Nicolás Maduro» en las elecciones. El dirigente aludió a cómo buscar la forma de terminar con algo que no funcionó.

-¿De qué manera se termina?

-Uno va para la calle y habla en cualquier parte del municipio Libertador, en Las Minas de Baruta, y pregunta por eso, y la respuesta te la da la gente cuando preguntas por ese tema. Hay un estatuto que se aprobó en enero de este año, y ese estatuto establecía los lapsos de duración. El tema no es si sigue o no sigue; el tema es que hay una regla para eso ya establecida. Lo importante no es el gobierno interino; aquí lo grave es que quien está en Miraflores es Nicolás Maduro, y mientras nosotros seguimos hablando de gobierno interino Nicolás Maduro sigue en Miraflores. Nosotros lo que queremos es que Nicolás Maduro deje de estar en Miraflores para que un gobierno electo por el pueblo pueda transformar la realidad de Venezuela.

Defendió el regreso al espacio e México, «El gran problema que tenemos es el régimen que está en Venezuela gobernando, es quienes nos están gobernando. Por eso queremos hacer un llamado a la reflexión sobre la necesidad del reinicio de este proceso de negociación que empezó en México hace un año, y que estuvo detenido porque la contraparte decidió paralizarse por el traslado de Cabo Verde a Estados Unidos del señor Saab», manifestó.

Esa negociación «no la ha habido», reiteró. «Por favor, téngala, porque nosotros necesitamos que se pongan de acuerdo para que podamos cambiar el país, para que podamos tener un nuevo gobierno, para que podamos elegir, para que podamos resolver nuestros problemas y para que este drama que me ha tocado vivir a mí con mis hijos pequeños no les toque vivirlo a otros».

Para que haya un cambio político, consideró, «debe haber un movimiento opositor renovado, revitalizado, reunificado, relanzado». Igualmente se necesitan reglas claras «para que haya un solo candidato», y tiene que haber «una política de realismo, donde no sigamos pensando que los instrumentos son un fin en sí mismo».

Se preguntó, a nombre de su partido, si hay gente en contra «de que haya un acuerdo para que haya una inversión» a fin de poder «estabilizar el sistema eléctrico del país», o para que los enfermos crónicos puedan salvarse, o que las escuelas tengan mejor infraestructura.

Sobre el control de activos en el exterior, en disputa entre el gobierno de Maduro y Juan Guaidó, reiteró que hay varias alternativas. «Que todos nos pongamos de acuerdo sobre cuál es el mecanismo que vamos a utilizar conjuntamente con quienes van a reconocer esas decisiones que la Asamblea Nacional va a tomar en su momento». Remarcó que en estos temas «la prudencia y la discreción son muy importantes» porque de lo contrario todo se convertirá «en un debate de micrófonos».

