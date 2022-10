Gobierno suscribe contrato para construir tres colegios de alto rendimiento en regiones

Entornointeligente.com /

La ejecución de dicho proyecto denominado COAR Centro culminará en el 2025 y beneficiará anualmente a más de 900 estudiantes destacados de dichas regiones. La infraestructura de estos nuevos colegios comprenderá la ejecución del diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, mantenimiento y operación de servicios complementarios de primer nivel, y se construirán en las provincias de Quispicanchi (Cusco), Huancavelica (Huancavelica) y Oxapampa (Pasco). Al respecto, el jefe de Estado indicó que la edificación de los tres COAR compromete una inversión total que supera los S/ 228 millones (cerca de S/ 76 millones por cada una). Dichos colegios servirán para reducir la brecha de infraestructura educativa, y permitirán que los alumnos estudien en espacios seguros, limpios, modernos y con todos los servicios adecuados. Lea también: JNJ señala que investigaciones son reservadas y sus decisiones debidamente motivadas «Como maestro y presidente, me siento fortalecido porque veo como nos convertimos en un ladrillo de este gran edificio, para impulsar la educación peruana», manifestó el presidente Castillo durante la suscripción de dicho contrato en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas. En otro momento, el mandatario afirmó que la educación debe seguir siendo el pilar fundamental para el desarrollo del país. «Qué bien que nos demos cuenta que la educación es la única herramienta para sacar adelante a los pueblos, es la herramienta del desarrollo y quién más lo tiene que asumir si no somos las autoridades», remarcó ante funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Educación (MINEDU), la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) y representantes del concesionario. Asimismo, el presidente cuestionó que gobiernos anteriores no hayan destinado el presupuesto necesario ni invertido en educación de calidad, lo que hubiera impedido que miles de personas sean iletradas o no culminen con sus estudios. «Me alegra de sobremanera esta alianza de APP. Trabajemos en conjunto mediante una inversión responsable por la educación de nuestros hijos. Que los jóvenes en Huancavelica, Cusco o Pasco gocen de los mismos derechos y tengan las mismas oportunidades», señaló. Participaron del acto protocolar el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo Farfán; el ministro de Educación, Rosendo Serna Román; y el director ejecutivo de ProInversión, Rafael Ugaz Vallenas. (FIN) NDP/RMCH/JCR Más en Andina ?? El presidente Pedro Castillo ratificó hoy que su gobierno garantiza la seguridad y confianza para todas las inversiones en el país. https://t.co/bvGNSqfXHF pic.twitter.com/UjUPfXdwAx

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) October 26, 2022 Publicado: 25/10/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com